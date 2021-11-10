Avrupa’da göçmen krizi büyüyor: Rusya bombardıman uçağı gönderdi

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi, üçüncü ülkelerin de devreye giren açıklamalarıyla iyice tırmandı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Belarus’la yaşanan krizin beyni olarak gördüğü Rusya’dan destek açıklamaları gelirken, Belarus üzerinde bombardıman uçaklarının devreye gezmeye başladığını açıkladı.

Avrupa Birliği’nin göçmen sorununa karşı ‘hiçbir şey yapmamakla suçladığı’ Belarus’a karşı uluslararası ittifak büyürken, Rusya’dan Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko’ya destek geldi.

Rusya merkezli RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, göçmen krizi nedeniyle Minsk ve Varşova arasında artan gerilime müdahale etmek için harekete geçti. Habere göre, Rusya’ya ait iki bombardıman uçağı çarşamba günü Belarus üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Bakanlık, Tu-22M3 bombardıman uçaklarının hava sahasında devriye gezdiğini ve Belarus ile Rusya’nın ortak hava savunma sisteminin test edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisine yakın duruşuyla tanınan Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko’nun ikili görüşmesinin ardından geldi. İki lider, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.Minsk’ten yapılan açıklamada görüşmede, “Polonya tarafının barışçıl insanlara yönelik sert hamlelerinin tartışıldığı” belirtildi. İkisi de 20 yıldan uzun süredir iktidarda olan liderlerin durumu “etraflıca” ele aldığı dile getirildi.

Rusya’dan bugün yapılan açıklamada ise, Belarus ve Polonya arasındaki kriz ele alındı. Kremlin, iki ülke arasındaki göçmen krizi ile ilgili Avrupa Birliği’ni suçlarken, kendi insani değerlerini korumakta başarısız olduğunu ve Belarus’u sınırın bir kısmını kapatma planlarıyla “boğmaya” çalıştığını söyledi.

MERKEL İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, sınır krizinden Moskova’yı sorumlu tutan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin yorumlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de göçmen krizi hakkında Putin ile telefonla görüştüklerini açıkladı. Görüşmede, Merkel’in, Putin’den Belarus’a “göçmenlerin araçsallaştırılmaması” konusunda baskı yapmasını istediği aktarıldı.

POLONYA, RUSYA’YI SUÇLAMIŞTI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki salı günü, Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan büyük sığınmacı akınını Putin’in Avrupa Birliği’nin istikrarını bozmak için organize ettiğini iddia etmişti. Morawiecki, “Lukaşenko’nun yürüttüğü bu saldırının beyni Moskova’da, o beyin Putin” demişti.

Öte yandan, Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor. Polonya Podlaska Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tomasz Krupa, Bialowieza köyü yakınlarında ülkeye kaçak giren 50’den fazla göçmenin gözaltına alındığını bildirdi. Aynı zamanda, Polonya Sınır Koruma Birimi, Belaruslu güvenlik görevlilerinin göçmenlere şiddet uyguladığını ileri sürdü. Geçen günlerde yüzlerce sığınmacı sınırı geçmeye çalışmış, Polonya sınır polisi tarafından engellenmişlerdi.

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