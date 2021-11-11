Avrupa’da göçmen krizi büyüyor: Rusya’dan AB’ye Türkiye çağrısı

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen kriziyle ilgili ülkeler karşılıklı açıklamalarla birbirini suçlamayı sürdürüyor. Polonya Belarus’tan gelen sığınmacı dalgasıyla ilgili Rusya’yı suçlarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa’ya “Türkiye’ye yardım ediyorsunuz Belarus’a da edin” mesajı geldi. AB, ise krizle ilgili sorumlu tuttuğu Belarus’a yaptırım uygulayacağını açıklarken, Lukaşenko, ‘diz çökmeyeceğiz’ dedi.

Sozcu.com.tr

Avrupa’nın göbeğinde adeta tarihin yeniden tekerrür ettiği günler yaşanıyor. Çoğunu Orta Doğu’dan kaçanların oluşturduğu göçmenler Polonya sınırına yığılırken, dünya liderleri krizi görmezden gelip birbirlerini suçlamayı sürdürüyor. Ancak bu durum çözüm bir yana krizi daha da körüklüyor.

Göçmenler zaman zaman güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalıyor. Sınırda kötü şartların yanı sıra, gerginlik ve korku hakim. Rus haber ajansı RIA Novasti’ye konuşan sınırdan bir göçmen, ‘Almanya’da da Polonya’da da kalmak istemiyoruz. Polonya’da bir kişi bile kalmadı. Çoğumuzun amacı İngiltere’ye ulaşmak’ diyor. Ancak Avrupa Birliği bu konuda tedirgin. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada, Belarus’a yaptırımları genişleteceklerini açıkladı. Krizden dolayı Belarus yönetimini suçladı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın da önümüzdeki günlerde menşe ve transit ülkelere giderek temaslarda bulunacağı aktarıldı.

POLONYA PUTİN’İ SORUMLU TUTUYOR

Avrupa Birliği yaptırım adımlarını gündeme taşırken, Polonya Belarus’tan gelen sığınmacı dalgasından Putin’i sorumlu tutmayı sürdürüyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya’ya yönelik sığınmacı akınının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğunu belirterek, “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun uygulamaya koyduğu bu saldırının fikir babası Moskova’dadır. Fikir babası, Devlet Başkanı Putin’dir” dedi. Almanya’dan da Morawiecki’ye destek geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB’nin Belarus’a karşı yeni yaptırımları devreye sokması çağrısını yineleyerek “Lukaşenko, hesaplarının tutmayacağını anlamalıdır. Avrupa Birliği’ne şantaj yapılamaz” dedi.

Suçlamaların hedefindeki Belarus ise tüm bu iddiaları reddederek Polonya’yı suçladı. Lukaşenko, resmi haber ajansı Belta’ya yaptığı açıklamada “Kavga istemiyoruz. Ben deli değilim. Bu olayın nerelere gidebileceğini çok iyi anlıyorum. Ama diz çökmeyeceğiz” dedi.

RUSYA’DAN AB’YE TÜRKİYE SORUSU

Belarus’a en büyük destek ise Rusya’dan geldi. Önceki gün sınıra nükleer kapasiteli bombardıman uçakları gönderen Rusya, AB’ye yüklendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sığınmacıların Avrupa’ya akın etmesine “Batı’nın askeri maceraları”nın neden olduğunu belirterek “Sığınmacılar Türkiye’den AB’ye yöneldiğinde AB onları Türkiye topraklarında tutması için kaynak sağlıyordu. Niye Belaruslulara aynı şekilde yardım edilemiyor?” sorusunu yöneltti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün parlamentoda yaptığı açıklamada Türkiye’yi suçlamış ve Türkiye’nin İstanbul ve Minsk arasında bir koridor oluşturduğunu ve Belarus’un da Polonya sınırına binlerce mülteciyi göndermesine yardımcı olduğunu öne sürmüştü. Morawiecki ,”Türkiye’nin hamlelerinin Belarus ve Rusya ile senkronize olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi rahatsız ediyor ve bundan memnun değiliz” dedi.

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