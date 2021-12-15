AVRUPA’DA İŞÇİLER YÜKSEK ÜCRET İSTİYOR

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İngiltere'de İşçi Partisi 2014'ten Bu Yana En Büyük Liderliği Aldı. Avrupa'da İşçiler Enflasyon Yükselirken Daha Yüksek Ücret İstiyor. Bill ve Melinda Gates Hayır İşlerinde de Yolları Ayırdı. —

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