Avrupa’da Omicron kabusu: Yeni kısıtlamaları devreye soktular

Son dönemde tüm dünyada endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili olarak tüm dünyada ülkeler yeni önlemleri devreye sokmaya başladı. Avrupa’da Polonya yeni kısıtlamaları duyururken, İsrail, Japonya ve Avustralya sınırlarını tamamen kapatma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

2019 yılında ortaya çıkan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ederken, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yeni kısıtlamalar gündeme taşındı.

İtalya’da yetkililer yaptıkları açıklamada ülkede Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti. İngiltere, Almanya, Portekiz, İtalya, Hollanda, İskoçya, Avustralya, Kanada Omicron varyantının tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken, bazı ülkeler de vaka görülmemesine karşın yeni kısıtlamaları devreye soktuklarını açıkladı.

POLONYA’DA YENİ KISITLAMALAR DEVREYE GİRİYOR

Bir süredir mülteci kriziyle gündemden düşmeyen Polonya’da yeni kısıtlamalar devreye sokuldu. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, yedi Afrika ülkesine uçuşları yasaklayacağını, bazı yolcular için karantinaları uzatılacağını ve restoranlar gibi yerlere kabul edilen kişi sayısını yarı yarıya düşüreceklerini açıkladı.

Yeni önlemler 1-17 Aralık tarihleri ​​arasında geçerli olacak.

‘OYUN DEĞİŞTİRİCİ’

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, Omicron’u potansiyel bir “oyun değiştirici” olarak nitelendirerek, yeni bir mutasyonun ülkelerinde ortaya çıkması riskini ciddiye almalıyız dedi.

Öte yandan, Brezilya, 6 Afrika ülkesi ile karşılıklı uçuşları durdurma kararı alırken, İngiltere 10 Afrika ülkesi, ABD ise 8 Afrika ülkesi ile uçuşları durdurdu.

İsrail, Japonya ve Avustralya sınırlarını tamamen kapatma kararı alırken, Hindistan ise İngiltere ve Güney Afrika’dan seyahat eden yolcuların uçaktan iner inmez Covid-19 testine alınacağını açıkladı.

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