Avrupa’dan ayrıldıktan sonra dağılmanın eşiğine geldiler

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği bünyesinden resmen ayrılması, bölgede tansiyonun yükselmesine sebep oldu…

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times, Birleşik Krallık bünyesindekİ İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve Galler’de ayrı ayrı yapılan anket sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan anket çalışmalarına göre İskoçya ve Kuzey İrlanda’da bağımsızlık sesleri yükselirken, bu ülkelerde “İngiliz” olma duygusunun düşük seviyelerde olduğu da belirtildi.

Kuzey İrlanda’da da ankete katılanların yüzde 51’i sınırlar konusunda gelecek 5 yılda bir referandum istediklerini duyururken, İrlanda ile bir birleşmenin de talep edildiği ortaya çıktı. İrlanda ile Kuzey İrlanda’nın birleşmesini isteyenlerin oranı yüzde 47 olarak ortaya çıkarken İskoçya’dan da flaş bir çağrı geldi.

İSKOÇYA’DAN REFERANDUM ÇAĞRISI

İskoçya Ulusal Partisi (SNP), İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan referandum izni çıkmaması durumunda ülke içinde ayrı bir referandum yaparak ayrılık sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Mayıs ayında yapılacak seçimlerde zaferini ilan etmesi durumunda Nicola Sturgeon, yasal bir referanduma gidileceğini açıkladı. 11 maddelik referandum planını bugün paylaşacakları açıklanırken, anketlerde İskoçya’nın kimlik olarak kendilerini İngiliz’den çok İskoç olarak gördükleri de kaydedildi.

İngiliz Sunday Times gazetesi, Michale Gove yönetimindeki kabine bakanlarının geçen hafta toplandığını ve Birleşik Krallık’ın dağılmaması için çalışmalara başlandığını yazdı.