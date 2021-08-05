Avrupalı bilim insanlarından korkutan yangın açıklaması

Avrupa Birliği Atmosfer Gözlemevi yetkilileri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Akdeniz Bölgesi’nin ‘orman yangınlarının merkezi’ haline geldiğini ifade ederken, Türkiye’de süregelen yangınlara dikkat çekti.

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Reuters’ta yer alan habere göre, binlerce insanın evlerinden tahliye edildiği, yüzlerce hektarlık ormanların ve canlıların yandığı Türkiye ve Yunanistan’da yangınlar, sıcak havanın da etkisiyle, şiddetini artırabilir. Avrupa Birliği Atmosfer Gözlemevi yetkilileri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Akdeniz Bölgesi’nin ‘orman yangınlarının merkezi’ haline geldiğini açıkladı.

Özellikle Güney Avrupa’nın yoğun sıcak hava dalgası etkisinde olduğu belirtilen açıklamada, Yunanistan’da salı günü bazı kentler 46 santigrat derecenin üzerine çıkarak rekor kırdığı bilgisi de paylaşılarak, bölgeye uyarılarda bulunuldu.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin, sıcak hava dalgasını daha şiddetli hissetmemize yol açtığını vurguladı.

AB’nin Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), sıcak ve kuru koşulların daha fazla yangın tehlikesini tetiklediğini, ancak yüksek sıcaklıkların tek başına orman yangınlarına neden olamayacağını ifade etti.

CAMS, orman yangınlarını uydular ve yer tabanlı gözlem ifadeleri aracılığıyla izlediklerini belirtirken, orman yangınlarının emisyonlarının ve yoğunluğunun Türkiye ve Güney İtalya’da hızla arttığını söyledi.

Türkiye’de, yangın yoğunluğunun önemli bir metriği olan, yanan ağaçlardan ve diğer maddelerden üretilen enerjiyi ölçen “yangın radyasyon gücü”, veri kayıtlarının başladığı 2003 yılından bu yana en yüksek günlük değerlere ulaştı. CAMS, Türkiye’nin güneyindeki yangınlardan çıkan duman bulutlarının bölgenin uydu görüntülerinde açıkça görüldüğünü belirtirken, yangınların şiddeti nedeniyle Doğu Akdeniz bölgesinde yüksek düzeyde partikül madde kirliliği oluştuğunu söyledi.

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