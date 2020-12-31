‘Avrupa’nın derdi başka: Hangi aşıyı seçsem

Bazı ülkeler bir aşıya bile ulaşamazken başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa Birliği, 7 ilaç üreticisi firmayla anlaşmalarını tamamladı. Aşılar ücretsiz ve şimdilik BioNTech ile Moderna piyasada ama çok yakında insanlar istediğini seçebilecek.

Sağlık bakanlığı, seçmenin ancak ‘bulunabilirlik sağlandığında’ mümkün olacağını açıklıyor. Birkaç ay içinde tüm aşılar geldiğinde, bu şans da doğacağı için Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde insanlar, “Acaba hangi aşıyı seçelim?” tartışmasına girdi. Kimi, mRNA aşısı olan BioNTech ile Moderna’dan, kimi de İngiltere’den onay alan AstraZeneca, Johnson&Johnson veya Novavax aşısını tercih edeceğini söylüyor.

İŞTE AB’NİN ANLAŞTIĞI AŞILAR

Avrupa Birliği, 27 üye ülke için şu aşıların anlaşmalarını tamamladı:

– AstraZeneca: 300 milyon doz (Klasik aşı, zayıflatılmış virüsle üretiliyor.)

– Sanofi-GSK: 300 milyon doz (Fransız aşısı. mRNA sistemi)

– Johnson & Johnson: 200 milyon doz. (Klasik aşı sistemi.)

– BioNTech-Pfizer: 300 milyon doz. (mRNA sistemi.

– CureVac: 225 milyon doz. (mRNA sistemi).

– Moderna: 80 milyon doz. (mRNA sistemi).

– Novavax: 200 milyon doz. (mRNA değil, genetiği değiştirilmiş proteinlere dayalı aşı.)

HASTALIK KASALARI KARŞILIYOR

Avrupa’da kimseye torpil geçilmiyor ve aşı önceliği verilmiyor. Devlet kontrolünde aşı, risk gruplarına göre yapılıyor. Şu anda sadece BioNTech aşısı AB üyesi ülkelere dağıtıldı ve o da yaşlılar yurtları ile yaşlı bakım ekiplerine uygulanıyor.

Vektör aşı denilen, zayıflatılmış corona virüsle üretilen aşıların yakında onay alacak olması, Avrupalılar’ı seçenekler konusunda sevindirirken, dikkat çeken bir gelişme BioNTech’in hisse senetlerindeki düşüş eğilimi oldu. AstraZeneca’nın hisseleri ise tırmanışa geçti. Yeni onay alan Moderna’nın hisseleri de pozitif yönlü.

İlginizi Çekebilir İngiltere’den Oxford-AstraZeneca aşısına onay İlginizi Çekebilir Almanya’da aşı tartışması: Yoksul ülkelere kalmadı