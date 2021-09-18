Avrupa’nın en büyük göçmen kampı Sisam Adası’nda protestolarla açıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sisam Adası’nda bugün açılışı yapılan ve Yunanistan’da, insan hakları örgütlerinin “Cezalandırma politikası” olarak görüp tepki gösterdiği kapalı mülteci kamplarından biri olan 5 bin kişilik kampın açılışı yapıldı. Kampın 43 milyon Euro’ya mâl olduğu açıklandı. Mitarakis’in açılışını yaptığı sırada Sisam adasında yaşayanlar ve STK’lar protesto eylemi düzenledi.

Yaşar ANTER

Aydın’ın Kuşadası ilçesine sadece 4 mil uzaklıkta bulunan Sisam Adası’nda Yunanistan ‘ın AB fonlarından aldığı ödeneklerle Doğu Sisam Belediyesi sınırları içerisinde 154 dönümlük alan üzerinde inşa ettiği 5 bin kişi kapasiteli Avrupa’nın en büyük göçmen kampı bugün düzenlenen tören ile açıldı.

NATO tipi güvenlik çitleri ve kameralarla donatılan ve bilgisayarlarla kontrol edilen kampın açılışını Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Sığınmacıların Kabulu Genel Sekreteri Manos Logothetis, Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri Genel Müdürü Panagiotis Gardelinos ve üst düzey yetkililer yaptı.

43 MİLYON EURO’YA MÂL OLDU, AYNI KAMPTAN 4 ADA’YA DAHA YAPILACAK

14 bin metrekare konaklama alanı olan, 25 metrekarelik 240 evden oluşan, içerisinde eğitim ve spor alanları bulunan kampın açılışnda konuşan bakan Mitarakis adanın farklı yerlerinde bulunan kamplardaki 600 göçmenin buraya nakledileceğini belirterek, şöyle konuştu:

* Bu kamplardan İleryoz, Midilli, İstanköy ve Sakız adalarına olmak üzere 4 tane daha inşa edilecek. Avrupa Birliği, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bu 5 mülteci kampının kurulması için Atina’ya 276 milyon Euro destek sözü verdi. Yunanistan’da kapasitesinin çok üzerinde göçmenin kaldığı çadır kamplardaki sağlıksız yaşam koşulları sıkça tartışılan bir konu.

* Atina, yeni kapalı merkezlerde kesintisiz su, tuvalet, banyo, özel alan gibi imkanların Avrupa Birliği standartlarını karşılayacağını söylüyor. Sisam’da modern ve güvenli bir yapının oluşturulması ve Vathi’de ki göçmen kampının kaldırılması göçte yeni bir döneme işaret ediyor. Ada toplumlarına taahhüt ettiğimizi yapıyoruz.

ADADA PROTESTO EYLEMLERİ VARDI

Sisam Adası’ndaki göçmen kampının açılışı sırasında ellerinde pankartlarla kampa yakın bölgeye gelen sivil toplum örgütleri ve ada sakinleri Mitarakis’e sert tepki göstererek adada bir cezaevi istemediklerini belirterek sloganlar attılar.

“GÖÇMENLER İÇİN BİR KABUS YUVASI OLACAK”

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Sisam’daki göçmen kampı ile ilgili yapılan açıklamada, ”AB ve Yunan hükümeti, yeni Kapalı Kontrollü Yapıyı bugün açıyor. Yeni cezaevi merkezi mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için olumlu bir gelişme olarak sunuluyor. Ancak gerçekte, izolasyonlarına ve daha fazla yeniden yaralanmalarına katkıda bulunacak distopik bir kabustur” denildi.

“AVRUPA’NIN GÖÇMENLİK POLİTİKALARININ NE KADAR CANİCE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Sisam Adası’nda 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bugün düzenlenen eylemlere katılan Sınır Tanımayan Doktorlar’ın temsilcisi Giorgos Karagiannis, şu ifadeleri kullandı:

* Afganistan gibi ülkelerde olup bitenleri görürken AB ve Yunanistan’ın Sisam adasında sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler için yeni bir hapishane açmakla meşgul olması ne kadar kışkırtıcı.

* Yeni kapalı merkezdeki dikenli teller yeni ve parlak olabilir ama bu bir gelişme olarak sunulamaz. Bu, Avrupa göçmenlik politikalarının ne kadar canice olduğunun mükemmel bir örneği – şiddetten kaçan insanları tutuklayıp hapsediyor, onları sırf güvende olmak istedikleri için cezalandırıyorlar.