Avrupa’nın göbeğine Trump’ın duvarından yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa ettiği duvarın aynısı Livtanya-Belarus sınırına inşa ediliyor. Litvanya, sırına 3,5 metre yüksekliğinde çelik tel örerek göçmen akınlarını durdurmayı hedefliyor.

Litvanya, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlere karşı harekete geçti. Reuters’ın haberine göre Litvanya, özellikle Orta Doğu ve Afrika’dan gelebilecek göç akımına karşı Belarus sınırına çelik duvar inşa etmeye başladı. Litvanya’nın bu hareketi akıllara ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırında hayata geçirdiği duvar projesini getirdi. Trump’ın, seçim vaadi olarak gündeme getirdiği ve milyarlar harcayarak başladığı duvar projesi ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Avrupa Birliği, Belarus’u göçmen akımına karşı gerekli önlemleri almamakla suçluyor. Belarus hükümeti bu iddiaları defalarca reddetse de Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, AB kaynaklarının kesildiği için ülkesinin artık göçmenleri durdurmayacağını söylemişti.

152 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Litvanya, geçtiğimiz hafta sınıra jiletli tel örgüler örerken, çelik çitin de uzatıldığını açıkladı.

Güney Litvanya’daki sınır muhafızı Virgilijus Raugale, “Muhtemelen tamamen aşılmaz bir engel inşa etmek imkansız, bu yüzden bu engelin de aşılabileceğini düşünüyorum. Ancak bu uzun zaman alacak ve bu süre zarfında güvenlik görevlilerimizin müdahale edeceğini düşünüyorum.” dedi.

Litvanya, 2022 sonuna kadar duvarın 500 kilometresini inşa etmek için 152 milyon euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Duvarda son teknoloji kameralı gözetim ekipmanlarının da bulunacağı belirtildi.

BELARUS’U SUÇUYORLAR

Ülkenin neredeyse tüm göçmenleri Belarus’a geri göndermeye başvurduğu Ağustos ayından bu yana Belarus’tan 4 binden fazla göçmenin Litvanya’ya girdiği bildirildi. Sınır muhafız servisi, Ekim ayında girmeye çalışan 2 bin 300 göçmen de dahil olmak üzere, o zamandan beri 5 bin 600’den fazla göçmenin ülkeye girmesinin engellendiğini söyledi.

Bu arada Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus askerlerinin sınırın hemen ötesindeki Polonya birliklerine ateş açmakla tehdit ettiğini ve bunun ortak sınırlardaki göçmenler üzerindeki bir krizi tırmandırma girişimi olduğunu öne sürdü.

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