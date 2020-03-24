Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor

SARAYBOSNA (AA) – Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.

Kosova'da hükümet, Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında ülke içinde serbest dolaşımı sınırlandırdı.

Hükümetin getirdiği ek tedbirler kapsamında, tıbbi ihtiyaç ve gerekli malzemelerin üretimi, tedariki ve satışı ile salgınla mücadele için yapılacak etkinlikler dışında kişilerin ve şahsi araçların 10.00-16.00 ile 20.00-06.00 saatlerinde dolaşımı yasaklandı.

Karar çerçevesinde ayrıca izin verilen saatlerde dışarıya en fazla 2 kişinin çıkabileceği ve aralarında 2 metrelik mesafe olması gerektiği belirtildi.

Cenazelere de sadece ölen kişinin en yakınlarının katılabileceği, yasağa uymayanların cezalandırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, hükümetin yeni kararlarına sert tepki gösterirken, bu tarz kısıtlamaların sadece OHAL ilan edilmesi durumunda alınabileceğini savundu.

– Belçika'da suç oranı düştü

Belçika'da son 24 saatte Kovid-19 bulaşanların sayısı 526 artarak 4 bin 269'a yükseldi, can kaybı da 34 artışla 122 oldu.

Ülke genelinde 256 kişi daha hastanelere kaldırılırken, hastanelerdeki toplam vaka sayısının 1859 olduğu bildirildi. Bu kişilerden 381'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü, 410 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Bu arada, tespit edilen vakaların yüzde 4'ünün sağlık personeli olduğu bildirildi.

Sadece spor yapmak, işe ve alışverişe gitmek için dışarı çıkmanın mümkün olduğu Belçika'da halk parklara akın ederken, yerel medyada çıkan haberlerde, polisin başkent Brüksel'de bir günde 300 kişiye ceza kestiği belirtildi.

Polisin piknik yapan, sosyal mesafeyi korumayan ya da güneşlenen kişilere 25 ila 500 avro ceza kestiği kaydedildi.

Öte yandan Flaman gazetesi De Tijd tarafından yapılan araştırma, Kovid-19 tedbirlerinin ardından ülke genelinde suç oranlarının yüzde 30 civarında düştüğünü ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Philipe Goffin, yaptığı açıklamada, Arjantin, Tunus ve Senegal'den yüzlerce Belçika vatandaşının tahliye sürecinin başladığını ve çalışmaların hafta boyu devam edeceğini söyledi.

Almanya'da da virüs bulaşanların sayısı düne göre 1500 artarak 30 bine, can kaybı ise 19 artarak 130'a çıktı.

– Macaristan Çin'den maske, test kiti ve solunum cihazı tedarik etti

Macaristan'da virüs bulaşanların sayısı 187'ye, can kaybı ise 8'e yükseldi.

Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Çin'den 3 milyondan fazla maske, 100 bin test kiti, 86 solunum cihazı getirildiğini söyledi.

Vaka sayısının 204'e çıktığı Slovakya'da da Başbakan İgor Matovic, salgınla mücadele kapsamında marketler, temizlik ürünü satan yerler ve akaryakıt istasyonlarının pazar günü kapalı olacağını açıkladı.

Çekya'da virüs bulaşanların sayısı 1289'a yükselirken, Sağlık Bilgileri ve İstatistik Enstitüsü Başkanı Ladislav Dusek, mart sonuna kadar virüs bulaşan kişi sayısının 3 bine, nisan sonuna kadar ise 15 bine çıkacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da virüs bulaşmış, durumu ciddi 19 hastanın tedavisi için ABD'den deneme aşamasındaki bir ilacın getirildiği bildirildi.

– Avusturya'da can kaybı 25 oldu

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan katı kararların nasıl şekilleneceğine dair açıklamayı cuma günü yapacaklarını kaydetti.

Alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini ve polisin bu doğrultuda görevini yapmaya çalıştığını belirten Kurz, salgınla mücadelede sağlık çalışanı ve malzeme kapasitenin de genişletileceğini söyledi.

Kurz, bu çerçevede Çin ve Malezya gibi ülkelerden hızlı test kiti ve maske getirtileceği bilgisini paylaşarak, Çin'den 20 milyon maskenin getirileceğini ifade etti.

Ülkedeki günlük test kapasitesini 15 bine çıkartmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kurz, dışarıdan getirtilecek hızlı test kitleriyle bu hedefin 100 bin olmasının planlandığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober de ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 4 bin 742'ye, ölü sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.

– Slovenya'da otomobil döşemesi yapan firma maske üretimine geçti

Yunanistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 495, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 19 olarak açıklandı.

Ülkede, halkın bir araya gelmesini engellenmek amacıyla bankalardaki gişe işlemlerine kısıtlamalar getirildi.

Yunanistan Bankacılar Birliğinin kararı çerçevesinde, gişelerden yapılan ödemelerle 400 avroya kadar para çekme, 1000 avroya kadar para yatırma işlemleri bankamatiklerden yapılabilecek.

Öte yandan bugüne kadar virüsün 442 kişiye bulaştığı ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu Slovenya'da hükümet, acil durum paketi hazırladığını duyurdu.

Ülkede otomobil döşemesi üreten bir firma, maske imalatına geçerken, ülkedeki mühendisler de solunum cihazı üretmek için kolları sıvadı.

Hırvatistan'da virüs bulaşanların sayısı 361'e çıkarken, Sağlık Bakanı Vili Beros, ülkede Kovid-19 tanısı konanların yaş ortalamasının 49 olduğunu açıkladı.

Başbakan Andrej Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, dünyanın aynı anda "simetrik bir şok" yaşadığını söyleyerek, salgınla mücadele için yardım kampanyası başlatıldığını ve salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi ekonomik tedbir aldıklarını ifade etti.

– Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Bulgaristan ile Türkiye sınırının Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçmek için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruğun 40 kilometreyi aştığı bildirildi.

Bulgar Kızılhaç ekipleri, şoförlere yiyecek yardımında bulundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Facebook hesabından yayımladığı mesajda, Türkiye'ye geçiş yapabilmek için uzun süredir bekleyen şoförlerin çektiği sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, hem Türk hem de Bulgar makamlarıyla bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Bulgar-Türk İşadamları Odası üyeleri de salgınla mücadele için açılan "Şimdi Yardım Et" fonuna bağışta bulundu.

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Matti Ahtisaari'nin (82) Kovid-19 testi pozitif çıktı. Üç gün önce eşi Eeva Ahtisaari'ye de Kovid-19 tanısı konmuştu.

Vaka sayıları ayrıca Polonya'da 774, Sırbistan'da 249, Bulgaristan'da 202, Bosna Hersek'te 150, Kuzey Makedonya'da 139, Arnavutluk'ta 123, Kosova'da ise 61 oldu. Polonya'daki can kaybı 9'a, Arnavutluk'taki 5'e, Sırbistan'da ise 3'e yükseldi.