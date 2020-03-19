Avrupa’ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Duyurunun ardından Bulgaristan’da, bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapılırken, Bulgaristan’a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.

SON DAKİKADA GİRİŞ YAPTI

Bulgaristan’ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, “Gebze’de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan’da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıklule’ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan’da bizde olduğu gibi corona virüsü önlemleri var.” dedi.

BULGARİSTAN’A GİDEMEDİ

Bulgaristan’ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00’ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geri gönderilen Taşdemir, “Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul’dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum.” diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nca dün 81 il valilikleri ve ilgili kurumlara gönderilen genelge ile Edirne ve Kırklareli’den Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan kara ve demir yolu sınır kapılarının saat 24.00’den itibaren kapatılacağı açıklanmıştı.

Genelgenin ardından Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çin’in Vuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından ülkeyi ve halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili tedbirlerin alınmasının zorunla hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Bu kapsamda; Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır.

* Yunanistan anakarasından, Yunan adalarından ülkemize deniz vasıtalarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferler karşılıklı geçici olarak durdurulmuştur.

* Yukarıda değinilen hudut kapılarından veya deniz vasıtalarıyla ülkemize giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren izin verilmeyecektir.

* Bu önlemler, Türk, Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır.

* Ülkemizde oturum iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Yunanistan’da ve Bulgaristan’da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir.

* Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış Ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları’nca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir.

(DHA)