Avrupa’ya damga vurdular: Marcus Rashford ve Anastasios Bakasetas

3. VICTOR BONIFACE: 5 GOL 1 ASİST: 6
Bu sezon başında Bodo Glimt’ten Royale Union Saint Gilloise’e transfer olan Boniface Avrupa’da takımının etkili isimlerinden. Henüz daha 22 yaşında olan Nijeryalı forvet gelecek vadederken Şampiyonlar Ligi’nde de 4 maçta 5 gol attı.
2. ANASTASIOS BAKASETAS: 3 GOL 4 ASİST: 7
Trabzonspor’un yıldızlarından olan Yunan oyuncu Bakasetas, Avrupa Ligi’ndeki skorer performansına rağmen takımının Konferans Ligi’ne düşmesine engel olamadı. Elenmesine rağmen hala Rashford’un arkasından ikinci sırada olan yıldız oyuncu özel bir performans sergiledi.
MARCUS RASHFORD: 5 GOL 2 ASİST: 7
Erik ten Hag ile formda bir görüntü sergilemeye başlayan İngiliz yıldız ligdeki iyi oyununa Avrupa Ligi’nde de devam ediyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 41 maça çıkan Rashford 26 gol atıp 9 asist yaptı.