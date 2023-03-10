Avrupa’ya damga vurdular: Marcus Rashford ve Anastasios Bakasetas

MARCUS RASHFORD: 5 GOL 2 ASİST: 7

Erik ten Hag ile formda bir görüntü sergilemeye başlayan İngiliz yıldız ligdeki iyi oyununa Avrupa Ligi’nde de devam ediyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 41 maça çıkan Rashford 26 gol atıp 9 asist yaptı.