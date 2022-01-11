Avukat Dilara Yıldız’ı öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Tuzla’da, avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eski nişanlısı Oktay Dönmez, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul Tuzla’da, 10 Ocak’ta 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Savclıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Oktay Dönmez, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘silahla yağmaya teşebbüs’, ‘silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, Oktay Dönmez’in sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

HAKİMLİKTEKİ SORGUSU ORTAYA ÇIKTI

Oktay Dönmez, hakimlikteki sorgusunda Dilara Yıldız’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şunları söyledi:

* Maktul tarafından nişanlı olduğumuz süre boyunca maddi ve manevi olarak kullanıldım. Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım. Kendisi ile birlikte el ele evden çıktık.

* Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum. Algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi.

* Bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Kendisi de senet vereceğini kabul etti.

HAVAYA ATEŞ ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Yemek yedikleri yere 2 kişinin geldiğini ve bu kişilerin silahlı olduklarını düşündüğünü anlatan Oktay Dönmez, “Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya iki el ateş etmeyi düşündüm. O anda Dilara panikledi. Ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara’nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

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