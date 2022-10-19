Avukata önce adliyede sonra hastanede saldırdılar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, adalet sarayında görülen bir davanın ardından salondan çıkan avukat Kenan Narboğa, dava tarafı yakınlarınca darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Av. Narboğa, kaldırıldığı hastanede ikinci kez saldırıya uğradı.

Doğubeyazıt’ta otomobil satışı nedeniyle mahkemelik olan taraflardan birini savunan Av. Kenan Narboğa, Doğubeyazıt Adalet Sarayında görülen davadan sonra karşı tarafın saldırısına uğradı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada aldığı darbelerle yaralanan Av. Narboğa, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürüldü.

HASTANEDE DE SALDIRDILAR

Nurboğa, burada tedaviye alınırken davalık olan taraf tarafından bir kez daha saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, burnunda kırık ve yüzünde darbelerden kaynaklı lezyonlar oluşan Nurboğa’ya sağlık görevlileri müdahale etti.

Polis, saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgili kimlikleri belirlenen 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN KINAMA

Doğubeyazıt’ta duruşma sonrası ve götürüldüğü hastanede saldırıya uğrayan Av. Kenan Narboğa ile ilgili Türkiye Barolar Birliği ve Ağrı Barosundan kınama açıklaması yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, “saldırıyı kınıyorum, ilgili tüm kişi ve kuruluşları, her geçen gün art arda devam eden avukata yönelik şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya devam ediyor, meslektaşımıza ve Ağrı Barosu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

AĞRI BAROSU DA KINADI

Avukat Narboğa’ya yönelik yapılan saldırıyı haber aldıktan sonra Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Ağrı Barosuna kayıtlı avukatlar, yaptıkları basın açıklaması ile saldırıyı kınadı.

Ağrı Barosu adına açıklama yapan Baro Başkanı Av. Serdar Günakın, şunları söyledi;

*Bugün baromuz avukatlarından Av. Kenan Narboğa Doğubayazıt adliye sarayı içerisinde duruşma salonundan çıkarken dosyanın taraf yakınlarınca fiziki saldırıya uğramıştır. Bu saldırı sonucu avukatımızın burnu kırılmış yüzünde ve vücudunda lezyonlar oluşmuştur.

*Yaşanan saldırı sonucunda hastaneye giden meslektaşımız tedavi altında iken aynı olayla ilgili bu kez hastanede darp edilmiştir. Yapılan bu hain saldırı meslektaşımıza değil, mesleğimize de yapılmıştır.

*Özgür savunmaya müdahale nereden ve kimden gelirse gelsin baro olarak karşılarında dimdik olacağımızı camiamızda gayet iyi bilmektedir. Bu davanın da takipçisi olacağımızı şimdiden bildiririz.

*Gerek Avukatlık Kanunu madde 57 gerekse de TCK’nın (86,87) ilgili hükümleri gereğince adli makamların gerekli tüm yasal süreci uygulaması gerektiğini ve bunun takipçisi olacağımızı tekraren bildiririz. (DHA)

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