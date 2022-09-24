Avukata saldırıya çifte kınama

Aydın’ın Söke ilçesinde avukatlık yapan Ali Özer, hem babası, hem müvekkili olan Söke Tariş Başkanı İsmail Özer’e yönelik tehdit ve hakaretleri kayda alırken saldırıya uğradı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Aydın Barosu darp ve yağma girişimlerine maruz kalan Avukat Ali Özer’in uğradığı fiziki saldırıyı kınadı.

Latif SANSÜR

Söke’de 22 Eylül’de meydana gelen olay, Adliye önünde yaşandı. Babası ve müvekkili olan Söke Tariş Başkanı İsmail Özer’le, sosyal medya üzerinden babasına hakaret eden yerel gazeteci Durmuş Tuna’nın duruşması için adliyeye geldiklerini söyleyen Avukat Ali Özer, olayın duruşma sonrası adliye önünde yaşandığını belirtti.

Özer olayla ilgili şunları söyledi:

“Adliye önünde babamla vedalaştık. Makam aracına binip giderken, ben de meslektaşlarımla konuşuyordum. Bir an makam aracının önünün bir grup tarafından kesildiğini, babama tehditler savrulduğunu, hakaret edildiğini gördüm.

Yaşananları delil olarak sunmak ve hakaretleri belgelendirmek için cep telefonu ile çekim yaptım. Babamın makam aracının olay yerinden uzaklaşmasından sonra, bu kez hedef ben oldum.

Saldırgan grubu yönlendiren, davayla ilgisi olmayan Fatih Akketli, ‘sen beni nasıl çekersin’ diyerek boğazımı sıktı. Ağza alınmayacak küfür ve hakaretler sıraladı. Cebime koyduğum cep telefonumu almak için üzerime çullandılar. Yere düştüm, birkaç darbe aldım.”

“BAŞSAVCI UZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI”

Saldırıdan çok, adli makamların tavrının kendilerini üzdüğünü söyleyen Avukat Ali Özer, olay sonrası yaşananları şaşkınlıkla izlediklerini belirterek şunları söyledi; “Şikayetçi olmama rağmen olayla ilgili hiçbir delil toplanmadı, adliye ve KGYS kamera görüntüleri alınmadı. Yasaların gereğini yerine getirmek yerine Söke Başsavcısı arabulucu rolüne soyundu. Babam ile saldırganı makamına davet edip barıştırmaya çalıştı. Başsavcının görevi bu değil, olayı detaylı bir şekilde soruşturulmasını sağlamaktır” dedi.

“ADLİ MAKAMLAR DELİLLERİ TOPLAMADI”

Olay sonrası bir açıklama yapan TBB, meslektaşlarına yapılan fiziki şiddetin etkin bir şekilde soruşturulmasını istedi.

TBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Adli makamların, kaygı verici şekilde artmakta olan avukata şiddetle etkin bir mücadele yürütmesi beklenirken, saldırıyı takip eden soruşturma mercileri, kamera kayıtlarını toplamak için harekete geçmemiştir.

Emredici hukuk kurallarının hiçe sayılarak soruşturmanın esasını oluşturacak delillerin toplanmaktan imtina edilmesini anlayabilmek mümkün değildir. Meslektaşımıza yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve soruşturma makamının bu kabul edilemez tavrı karşısında etkin bir soruşturmanın yürütülmesi adına sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Başta Savcılık makamı olmak üzere tüm sorumluları delilleri toplamaya, avukata yönelen şiddete karşı etkin bir soruşturma yürütmeye ve ayrıca caydırıcılık amacıyla saldırganlar hakkında güvenlik tedbirlerini etkin bir şekilde kullanmaya davet ediyoruz”

“MESLEKTAŞIMIZA YAĞMA TEŞEBBÜSÜDE BULUNULDU”

Aydın Barosu da yapılan saldırıyı kınayarak, saldırganların meslektaşlarına yağma teşebbüsünde bulunduğunu belirterek, “Adalet için emeğini ortaya koyan avukatların evi sayılan adliyelerde tüm meslektaşlarımızın güven içinde mesleklerini icra etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı kamuoyuna ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız” açıklamasını yaptı.

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