Avukatım açıklıyor ! Vicdan(sız) Hukuk(suz) Adalet(siz) Yargı nasıl olur ? @Ömer Furkan DAĞ





Herkese merhabalar Avukatım Ömer Furkan Dağ hakkımda adaletsiz verilen kararların neden ve nasıl verildiğini bu videoda açıklıyor. Eğer sizlerde bu konularda aydınlanmak ve bilgilenmek isterseniz avukatımın YouTube kanalına abone olarak izleyebilirsiniz . Avukatım Ömer Furkan Dağ'ın Kanalı — https://www.youtube.com/channel/UC3YcZ_qnUsFKKaHHupGUKpA Twetter — https://twitter.com/omerfurkandag?t=qdZQmhq3cuShPHI-aCOZSQ&s=08 Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz!

-Sokak Röportajları

-Eğlenceli Sohbetler

-Gündem Olan Konular

-Görselli Seçim Anketleri ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Bize destek olmak için sizde kanalımıza İlave Olun!!!

Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv İşbirliği ve reklam teklifleri için [email protected] dan ulaşabilirsiniz Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edebilirsiniz… İnstagram —- İlavetv07

Facebook —- İlave Tv

Twitter —- @Arif_Ilave

#avukatımasor #av.ömerdurkandağ #sokakröportajları #halknediyor