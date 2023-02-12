Avukatlar Hatay’da Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasında nöbette

Hatay’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıkmasının ardından binanın bir kısmı yıkılırken, diğer binada bulunan ıslak imzalı evraklara zarar gelmemesi amacıyla avukatlar tarafından nöbet tutuluyor.

AVUKATLAR NÖBET TUTUYOR

SÖZCÜ’ye konuşan Avukat Ömer Meşe bina önünde avukatlar ile birlikte nöbet tuttuklarını ifade ederek şunları söyledi;

*Güvenlik şeridi çekilmedi. Binlerce klasör evrak şu anda enkaz altında bırakıldı. Kompleksin diğer kısmında, Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü içindeki diğer evraklar da aynı akıbete uğramasın diye şu an nöbetteyiz. Üzerinde dozer var. Bakanlık ‘Biz evrakları koruma altına aldık’ diyor ama o evraklar dozer altında.

*Burası bir kompleks ve bir kısım bina önde, diğer kısım arka caddede. Biz avukat arkadaşlarla buraya intikal etmeden önce, arka binada yıkım başlamış. Gerçekte hiçbir hasarı bulunmayan tek katlı binanın da yıkımı için gelmişler. Sabah avukat arkadaşlar duruma engel olmuşlar.

*Görevli olduğunu söyleyen fakat kimliğini bildirmeyen şahıslar ayrılmışlar. Buradaki bir kısım evraklar da buraya atıl vaziyette saçılmış durumdaydı. Şimdi o evrakların başına da aynı şekilde durum gelmesin, imha edilmesin diye biz şu an henüz yıkılmamış binanın önündeyiz.

“BELGELERİN ÇOĞU DELİL NİTELİĞİNDE”

Evrakların delil niteliğinde olduğunu vurgulayan Avukat Meşe, şunları söyledi;

*Hala yıkım devam ediyor, hiçbir şekilde güvenlik şeridi çekilmemiş. Muhafaza altına alınması gerekiyor ki, bu süreçten sonra gerçek sorumluların, ihmallerin net bir şekilde açığa çıkması için.

*Çünkü buradaki belgelerin bir çoğu, yüksek ihtimalle ıslak imzalı resmi delil niteliğindeler. Evraklar kurtarıldıktan sonra doğrudan Cumhuriyet savcılığı tarafından tutanak altında muhafaza altına alınması icap edecek.

*Zayi olursa, hangi binanın hangi sorumlu kişi tarafından normlara aykırı şekilde inşa edildiğinin tespiti ve gerçek sorumluların tespiti noktasında hataya düşülecektir.

*Hatay’da neredeyse sağlam hiçbir bina yokken en sağlam bina üzerinden yıkımın başlanmasının da çok iyi niyetli olmadığı düşüncesindeyiz.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hatay İl Müdürlüğü binasının büyük bir bölümünün depremde hasar gördüğü ve yıkıldığı aktarıldı. Ağır hasar alan binanın hemen yanında bulunan ek hizmet binasının bugün bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullanıldığının saptandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla ‘çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı’ gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır.

* Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

* Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.