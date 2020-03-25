Avukatlara borçluları arayın talimatı

Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 22 Mart Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip Corona virüsü salgını tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine de karar verildi.

TAHSİLAT İÇİN ARAYIN AMA…

Kararın ardından 23 Mart Pazartesi sabahı iletişim operatörü Turkcell, Yasal Takip Birimi takip işlemlerini yürüten avukatlara ‘önem düzeyi yüksek’ bir e-posta yolladı.

‘Değerli avukatlarımız’ diye başlayan mesajda bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği ‘Merkezi takip sistemi’ de dahil olmak üzere 30 Nisan’a kadar tüm icra takip işlemlerinin durdurulduğu hatırlatılarak “Bu süre zarfında tahsilat arama/ iletişim faaliyetlerine, müşteri hassasiyeti gözetilerek bir sonraki duyuruya kadar devam edebilirsiniz” bilgisi verildi.

‘Müşterileri borç için arayın ama hassas davranın’ mesajı yollanan avukatlara özelikle sağlık ve güvenlik kuvvetleri çalışanları ile iletişim kurulması durumunda ısrarcı olunmadan ilgili çağrının sonlandırılması gerektiği de önemle belirtildi.

E-postayı avukatlara yollayan Turkcell Yasal Takip Birimi’ni telefonla aradığımızda takipli tüm işlemlerle sadece avukatların görüştüğü bilgisi verildi.

‘ Vatandaşın yanında olun’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman mesajın çok sayıda avukata yollandığını belirterek firmaya ‘vatandaşın yanında olun’ çağrısı yaptı. Ataman avukatlara iletilen mesaja şu sözlerle tepki gösterdi:

* Turkcell ile bağlan hayata dediler, karantina günlerinde millet can derdindeyken avukatlara icra borçlularını arayın talimatı verdiler. Kararnameye rağmen Turkcell icraya bağlanmaya devam ediyor.

* Avukatların ve icra işlemine maruz kalan insanların hayatını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Bu resmen karantina kararlarına muhalefet suçudur.

* Turkcell yönetimini uyarıyoruz, kimlere sponsor olduğunuzu biliyoruz bari böyle zor günlerde vatandaşın yanında olun ama reklamlarda değil gerçek hayatta…