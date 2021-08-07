Avukatları “Vali Cuomo’ya Pusu Kuruldu”

New York Valisi Andrew Cuomo’nun avukatları, 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Eyalet Başsavcısı Lettia James’in soruşturma raporundaki iddialara itiraz etti.

Vali Cuomo’nun avukatları, beş ay süren soruşturma sonrasında açıklanan rapordaki iddiaların tek taraflı olduğunu, raporda gerçekte ne olduğunun araştırılmadığını belirterek iddiaları “kurgu” olarak niteledi.

Vali Cuomo’nun avukatları, müvekkillerinin adil, bağımsız, gerçeklere bağlı ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini savundu, “Eyalet Başsavcısı James, Vali Cuomo’ya pusu kurdu” dedi.

Avukatlar, beş ay süren cinsel taciz iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonunda açıklanan raporda “daha önceden belirlenmiş ifadelerle bir kurgu yapıldığını” öne sürdü.

Vali Cuomo’nun avukatı Rita Glavin, “Yasalar çerçevesinde hedeflenen bir kişiye karşı dava açmakla bağımsız gerçekleri bulmak arasındaki farkı biliyorum. Bu soruşturmada gerçekler bulunmak istenmedi. Bu soruşturma önceden belirlenmiş ifadeleri destekleyecek şekilde yapıldı” dedi.

Vali Cuomo’nun savunma ekibinde yer alan Avukat Paul Fishman, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Fishman, soruşturma sırasında müvekkilinin iddialara yanıt veremediğini, hazırlanan soruşturma raporunda yer alan tespitleri Cuomo’nun da yayınlandıktan sonra öğrendiğini, soruşturmanın adil bir şekilde gerçekleşmediğini kaydetti.

Vali Cuomo hakkında suç duyurusu

Öte yandan New York eyaletinin başkenti Albany’de, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınlardan birinin Vali Cuomo’nun hapis cezası alması için suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Albany Şerifi Craig Apple, basın toplantısında iddiaları doğruladı. Şerif Apple, soruşturmanın henüz başladığını ve herhangi bir bilgi veremeyeceğini, belge paylaşamayacağını söyledi.

Şerif Apple, “Çarşamba günü, yaklaşık 20.30’da yerel bir avukattan bir telefon aldım. Öne çıkıp, vali aleyhinde suç duyurusunda bulunmak isteyen bir kadın müvekkili olduğunu belirtti. Şu anda iddialarının doğasına girmem çok doğru olmaz. Bu soruşturmanın henüz ilk aşamasındayız. İddialarla ilgili yapacak çok işimiz var. Daha çok bilgiye ihtiyacımız, daha fazla ifadeye ihtiyacımız var. Bölge Savcımız David Soares ile yaptığımız anlaşma gereği şu anda herhangi bir belge yayınlayamıyoruz” diye konuştu.