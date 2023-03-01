Avukatlık bürosuna ateş açtılar

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesinde meydana geldi. M.K., bir süre önce binanın 2nci katında bulunan avukatlık bürosuna giderek, avukatlardan davasını almalarını istedi. Avukatlar ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.K., iddiaya göre avukatları tehdit etti. Avukatların şikayetiyle geçen günlerde gözaltına alınan M.K., serbest bırakıldı.

Bugün avukatlık bürosunun bulunduğu binanın önüne gelen M.K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, 2nci kata doğru 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kadını gözaltına aldı.

Avukatlık bürosunda incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)