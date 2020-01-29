Avustralya Açık’ta bir klasik! Güvenlik görevlisi Nadal’ı tanımayınca…

Avustralya’nın Melbourne şehrinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, daha önce bir başka dünya yıldızı Roger Federer’in yaşadığı benzer bir olayın kahramanı oldu. Maça çıkmak için kort binasına girmeye çalışan Rafael Nadal’ı tanımayan güvenlik görevlisi, yıldız isme kısa süreliğine de olsa zor anlar yaşattı. Üstelik biraz ilerde, duvarda kocaman fotoğrafı asılı olmasına rağmen…

Even @RafaelNadal needs his accreditation… … (and his photo was on the wall behind him!) #AusOpen pic.twitter.com/AUizfZpKEq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 29, 2020

Dünya sıralamasında 5 numarada bulunan Avusturyalı Dominic Thiem ile oynayacağı maç öncesi hızlı adımlarla binaya girmeye çalışan Rafael Nadal, güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Kendisine akreditasyon kartı soran güvenlikçiye önce gülen 33 yaşındaki tenisçi, daha sonra içeriye seslenerek akreditasyon kartının getirilmesini rica etti. Tam bu sırada bir başka güvenlikçi olaya müdahale ederek, Rafael Nadal’ın geçmesine onay verdi.

Benzer bir senaryo, geçtiğimiz yıl Roger Federer’in de başına gelmişti. Yine Avustralya Açık’ta yaşanan olayda İsviçreli ünlü tenisçi, güvenlik görevlisi tarafından durdurulmuş ve akreditasyon kartı olmadığı için içeri alınmamıştı. Nadal kadar şanslı olmayan Federer’i tanıyan bir güvenlik görevlisi de çıkmayınca, dünyaca ünlü sporcu yardımcısından akreditasyon kartını getirmesini istemişti. Yardımcısının kartı getirmesinin ardından Federer, binaya girebilmişti.