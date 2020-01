Avustralya Açık’ta bir klasik! Güvenlik görevlisi Nadal’ı tanımayınca…

Avustralya’nın Melbourne şehrinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, daha önce bir başka dünya yıldızı Roger Federer’in yaşadığı benzer bir olayın kahramanı oldu. Maça çıkmak için kort binasına girmeye çalışan Rafael Nadal’ı tanımayan güvenlik görevlisi, yıldız isme kısa süreliğine de olsa zor anlar yaşattı. Üstelik biraz ilerde, duvarda kocaman fotoğrafı asılı olmasına rağmen…

Even @RafaelNadal needs his accreditation…

… (and his photo was on the wall behind him!) #AusOpen pic.twitter.com/AUizfZpKEq

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 29, 2020