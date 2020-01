Avustralya Açık’ta Nick Kyrgios, Rafael Nadal’ın rakibi oldu

Avustralya Açık’ta 6. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı Pablo Carreno Busta’yı 6-1, 6-2 ve 6-4’le rahat geçti ve 4. tura yükseldi.

Günün maçı Rus Karen Khachanov ile Nick Kyrgios arasında oynandı. Ev sahibi Kyrgios, 2-0 öne geçerek başladığı 4 saat 26 dakikalık dev maçı 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6’yla kazanarak 4. turda klasman lideri Rafael Nadal’ın rakibi oldu. Kariyerindeki en uzun maçı oynayan Kyrgios, müsabaka sırasında hakemle didişmeyi de ihmal etmedi.

Maça dair güzel ayrıntılardan biri, iki oyuncunun locasında karşılıklı olarak Lleyton Hewitt (Kyrgios tarafında) ve Marat Safin’in (Khachanov tarafında) bulunmasıydı. Vatandaşları Khachanov ile Kyrgios’un koçluklarını yapan Hewitt ve Safin; 2005’teki Avustralya Açık finalinde karşı karşıya gelmiş, müsabakayı 1-6, 6-3, 6-4 ve 6-4’le Safin kazanarak kariyerindeki tek Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Here’s what’s going on @NickKyrgios, you’re into the fourth round of #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/LZ1nYB89D4

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020