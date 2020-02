Avustralya Açık’ta şampiyon Sofia Kenin

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta tek kadınlarda şampiyon 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin oldu. Çeyrek finalde Ons Jebbur’u ve yarı finalde klasman lideri Ashleigh Barty’yi mağlup eden Amerikalı Kenin, finalde İspanyol rakibi Garbine Muguruza’yı 4-6, 6-2 ve 6-2’lik üç setle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

21 yaşındaki Kenin, kariyerindeki ilk Grand Slam finalinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2008’de Avustalya Açık’ta zafere ulaşan Maria Sharapova da 21 yaşında bunu başarmıştı. Kenin gün farkıyla Rus raketin önüne geçerken son 20 senedeki en genç Avustralya Açık şampiyonu oldu.

Kenin günler önce 7 yaşındaki bir röportajını paylaşmış ve orada dönemin önemli oyuncularından Andy Roddick’i nasıl yeneceğini anlatmıştı:

Hey @AndyRoddick, Sofia is into the Final. Think she can return your serve now?@SofiaKenin | #AusOpen pic.twitter.com/0eeDTP2Tzg

— TENNIS (@Tennis) January 30, 2020