Avustralya aylardır yanıyor! Sosyal medya bu kurtuluşu konuşuyor

Yazan:
Alaturka Online
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Avustralya’da Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri başta olmak üzere ülkedeki ölümcül yangınların önüne bir türlü geçilemedi. 8 milyon hektardan fazla alanın kül olduğu yangınlarda, 25 kişi de hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri gece gündüz demeden insanların olduğu kadar, alevlerin arasında kalan diğer canlıların da yardımına koşmaya çalışıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü de bu örnekler arasındaki en sonuncusu.

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri Yeni Güney Galler Eyaleti.

Braidwood bölgesindeki orman yangınına müdahale etmekte olan itfaiye eri Sam McGlone yangından korunmak için bir ağaç parçasının altına sığınmış olan yavru kanguruyu fark etti. Görüntülerde kanguruyu bulunduğu yerden çıkaran McGlone, onu küçük bir beze sararak süt verdi.

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Robbie çocukluk fotoğraflarını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, yorumlarda itfaiyeci kahraman ilan edildi.

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