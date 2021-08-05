Avustralya hükümeti, ‘kayıp nesle’ tazminat ödeyecek

Avustralya hükümeti, asimile edilmeleri amacıyla küçük yaşta ailelerinden koparılarak devlet tarafından yetiştirilen ve “kayıp nesil” olarak bilinen yerli halk üyelerine 55 bin dolar (75 bin Avustralya doları) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Avustralya’da hükümet, 19. yüzyılda 1970 yılına kadar süren ve ülke tarihine kara leke olarak geçen uygulama kapsamında ailelerinden koparılarak devlet tarafından yetiştirilen yerli çocuklara tazminat ödeneceğini duyurdu.

Açıklamada, asimile edilmeleri amacıyla küçük yaşta ailelerinden koparılarak devlet tarafından yetiştirilen ve “kayıp nesil” olarak bilinen Aborjin çocuklarına 55 bin dolar (75 bin Avustralya doları) tazminat ödeneceği belirtildi.

Tazminatların, halen hayatta olan ve Avustralya’nın başkent ve kuzey bölgelerinde 18 yaşından küçükken ailelerinden koparılan yerli çocuklara ödeneceği belirtildi.

Tazminat teklifi, Avustralya’nın yerli nüfusunun yaşam koşullarını iyileştirmek için ek 1 milyar Avustralya doları harcama taahhüdünün bir parçası olarak geldi.

“UZUN ZAMANDIR BEKLENEN BİR ADIMDI”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison konuya ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, “Bu, kayıp nesil üyeleri, aileler ve yerli toplulukları tarafından uzun zamandır beklenen bir adımdı. Resmi olarak ifade etmek gerekirse, sadece olanlar için çok üzgün olduğumuzu değil, bunun sorumluluğunu alacağımızı da söylüyorum” dedi.

Yerli topluluklar, hükümetin tazminat teklifini memnuniyetle karşıladı ancak konu hakkında daha fazla adım atılmasını beklediklerini vurguladı. Kayıp neslin bazı üyelerini temsil eden Şifa Vakfı’nın CEO’su Fiona Cornfort ise söz konusu adımı “bir şey ama her şey değil” şeklinde yorumladı.

ABORJİNLERDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Geçmişte yapılan haksızlıklar nedeniyle 2008’de dönemin Başbakanı Kevin Rudd, Aborjinlerden özür dilemiş, söz konusu uygulamayı “ulusun ruhunda büyük bir leke” olarak nitelendirmişti. Rudd, 100 binden fazla yerli çocuğun aileleri ve topluluklarından koparıldığını ifade etmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Avustralya’da hükümet, yaşam beklentisi ve eğitim gibi ölçütleri iyileştirmeye yönelik 10 yıllık çabaların başarısız olduğunu kabul etmiş, yerli halka yönelik politikaların sıfırlanacağını belirtmişti. 26 milyona yakın nüfusa sahip Avustralya’da yaklaşık 700 bin yerli bulunurken, yerliler hemen hemen tüm ekonomik ve sosyal göstergede en alt sıralarda yer alıyor.

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