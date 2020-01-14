Avustralya’da korkulan oldu! Nefes alamayan sporcu maçı göz yaşlarıyla yarıda bıraktı

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ön eleme maçında izleyenleri korkutan bir an yaşandı. Slovenyalı tenisçi Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibi Stefanie Vogele ile yaptığı karşılaşmanın ikinci setinde maçı bıraktı. Yangın nedeniyle korta kadar gelen dumandan etkilenen Jakupovic’in nefes almakta büyük zorluk çektiği gözlendi. Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, turnuvadan önce yaptığı açıklamada yangın nedeniyle sporcuların sağlığını etkileyecek bir duman oluşması durumunda Avustralya Açık’ın ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

Jakupovic ile Vogele arasındaki maç, Avustralya Açık’ın organizatörü Craig Tiley, karşılaşmanın saatinin bir saat öteye alındığını duyurdu. Ancak bu erteleme, sporcuların sağlığını korumaya yeterli olmadı. Maçın ilk setini 6-4 kazandıktan sonra ikinci sette durum 6-5 Vogele’nin lehineyken Jakupovic, bir anda karnını tutmaya başladı. Dumandan etkilendiği gözlenen 28 yaşındaki tenisçi, öksürerek nefes almaya çalıştı. Bir süre nefes almayı deneyen Jakupovic, daha sonra maçtan çekilme kararı aldı.

Doktorların hemen müdahale ettiği Jakupovic, göz yaşları ve alkışlar eşliğinde kortu terk etti.

Yaşanan bu durum, Djokovic ve birçok tenisçinin Avustralya’daki yangın nedeniyle duyduğu kaygının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

Craig Tiley, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bu hepimiz için yeni bir durum… Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir olayla karşı karşıyayız. Ancak sporcuların sağlığı bizim için çok önemli… O nedenle havadaki duman miktarını ölçen anlık veriler alıyoruz. Maçları en doğru saatte oynatmaya çalışıyoruz” demişti.