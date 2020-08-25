Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini geçti

MELBOURNE (AA) – Avustralya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış hızı düşerken, Victoria eyaletinde 148 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 25 bin 64’e, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 598’e yükseldi.



Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybının yaşandığı ve günlük vaka sayılarının 725’e kadar çıktığı Victoria eyaletindeki son 24 saatteki test sonuçlarına göre 148 yeni vaka kaydedilmesi, ülke genelinde vaka sayılarının düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi.

Virüsün ortaya çıkmasından bu yana Avustralya genelindeki yaklaşık 5 milyon 780 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 25 bin 64 Avustralyalıdan 19 bin 598’i sağlığına kavuşurken, 3 bin 971 aktif vakadan 38’i yoğun bakımda olmak üzere 659’u çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan Kovid-19’un yayılmasını durdurmaya yönelik 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının devam ettiği Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’de, virüse yakalanan 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, eyalette Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 438’e, Avustralya genelinde 525’e yükseldi.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de (NSW) 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Victoria'dan sonra en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü NSW'da bugün 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, diğer eyaletlerde yeni vaka ve can kaybı kaydedilmedi.

– Victoria eyaletinde olağanüstü halin uzatılmasına tepki



Başbakanı Daniel Andrews tarafından yapılan, gelecek ayın 13’ünde süresi dolacak 4. seviyedeki Kovid-19 yasaklarının "olağanüstü hal" uygulamasına dönüştürülerek 12 devam edeceği yönündeki açıklamalarına ise tepki geldi.

Meclise gelecek karara tüm güçleriyle karşı çıkacaklarını açıklayan Victoria’da ana muhalefetteki Liberal Parti lideri Michael O'Brien, "Hiçbir başbakan, hiçbir politikacı, Viktoryalılar'ın hayatları üzerinde sonsuza kadar böyle bir güce sahip olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Eyalet yasalarına göre 4 haftalık sürelerle sadece 6 aylık bir zaman diliminde uygulanabilen olağanüstü halin, 12 ay daha uzatılabilmesi için yasaları değiştirmeye çalışacağını açıklayan Andrews, konuyu meclise taşıyacağını söylemişti.

Karara tepki gösteren bazı sivil toplum kuruluşları 5 Eylül’de gösteri düzenleyeceklerini açıklarken, tasarının Parlamentodan geçebilmesi için bağımsız milletvekillerinin de onay vermesi gerekiyor.

– Yeni Zelanda’da 7 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte sonuçlanan 4 bin 434 testten elde edilen verilere göre 7 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 129’a çıktığını açıklayan Dr. Bloomfield, bunlardan 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 8 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1690 kişiden 1538’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.