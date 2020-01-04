Avustralya’da yangın kontrol altına alınamıyor! Ordu göreve çağrıldı

Morrison, bugün rüzgarın da etkisiyle birçok noktada yeni yangınların çıktığını ve mevcut yangınların da ilerleme hızının arttığını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Morrison, “Cumartesi günü itibarıyla yaşadığımız yangın felaketi yeni bir boyuta geçti” dedi.

BBC’nin aktardığına göre Savunma Bakanı Linda Reynolds ise ülke tarihinde ilk kez askerlerin böyle bir durum için göreve çağrıldığını vurguladı.

Avustralya’da orman ve çalılık alandaki yangınlar Eylül ayında başladı. Şu ana kadar 1300 ev ve 2 milyon dönümden büyük bir alan tahrip oldu.

Yangınlar nedeniyle en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca onlarca kişi de kayıp. Binlerce hayvanın da telef olduğu belirtiliyor.