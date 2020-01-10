Avustralya’daki yangından korkutan haber! 240 bin kişiye tahliye çağrısı…

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle, Türkiye saatiyle gece yarısı “mega yangın” çıkmasından korkuluyor.

Victoria eyaletinde ordu, herhangi bir acil durum için hazır konumda.

Etrafı alevlerle çevrili Mallacoota kasabasından yaklaşık bin kişi, iki donanma gemisiyla tahliye ediliyor.

Avustralya’da Ekim ayından bu yana 10,3 milyon hektarlık bir alan yangınlarda yok oldu. En az 2000 ev ise boşaltıldı.

“BİZİM YÜZÜMÜZDEN İNSANLAR ÖLDÜ”

Öte yandan Sydney kentinde hükümetin küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon politikalarını protesto etmek amacıyla on binlerce kişi sokaklara çıktı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan, Sydney’de sokağa çıkan protestoculardan Monty Oldroyd, “Bizim harekete geçmememiz yüzünden insanlar hayatını kaybetti” dedi.

Oldroyd, aynı zamanda kimi arkadaşlarının evlerinin ve sahip oldukları her şeyin yok olduğunu söyledi.

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AVUSTRALYA BAŞBAKANI MORRISON’A İSTİFA ÇAĞRISI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin iklim değişikliği politikaları ve küresel ısınmaya olumsuz etkide bulunan kömür politikalarını savunması nedeniyle eleştiriliyor.

Protestocular, Morrison’ın istifa etmesi için slogan atarken, “Politikaları değiştirin, iklimi değil” ve “Bilime güvenin” pankartlarını taşıdı.

AVUSTRALYA’DAKİ YANGINLAR NEDEN BÜYÜYOR?

Avustralya’da yangınların bu kadar büyümesi ve kontrol altına alınamamasında yazların daha sıcak ve kuru geçmesinin etkisi var.

Bilim insanları uzun zamandır iklim değişikliğinin şiddetlenmeye başlamasıyla Avustralya’da daha uzun, sıcak ve kuru yazların yaşanacağı uyarısında bulunuyordu.

Bu da tarımsal alanların daha kuru bir hale gelerek daha kolay tutuşmasına ve yangınların daha kolay yayılmasına neden oluyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

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