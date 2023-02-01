Avustralyalı çete lideri, ailesi ve korumalarıyla Bodrum’da yakalandı

İnterpol tarafından aranan ve Yeni Güney Galler eyaleti polisinin cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından 2021 yılında hakkında tutuklama kararı çıkardığı Masood Zakaria’nın Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Geri Mahallesi’ndeki lüks bir villaya yaptığı operasyon ile geçtiğimiz cumartesi günü gece yarısı yakalandığı belirtildi.

OPERASYONUN DETAYLARINA SÖZCÜ ULAŞTI

Bodrum’un Turistik Mahallesi Yalıkavak ile Geriş Mahallesi arasında iki lüks villa kiralayan Zakaria Masood’in yanında eşi Azza, çocukları ve 10-15 kişilik bir grubun bulunduğu ortaya çıktı.

Gece yarısı saat 03.00 sıralarında yapılan operasyondan on gün önce karayolu ile Bodrum’a gelen ve iki lüks villa kiralayan Masood ve ekibini kaldığı villalarda yapılan aramada çok sayıda silah ve milyonlarca dolar para ele geçirildiği ortaya çıktı. Operasyona İstanbul, Ankara ve Muğla’dan gelen yaklaşık 50 kişilik özel harekat ekibinin katıldığı öğrenildi.

YAT İLE KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Zakaria Masood ve yanındakilerin bir yat ile Afrika ülkelerinden birine kaçmak için hazırlık içerisinde olabileceği iddia edildi.Avustralya medyası ise duyurduğu haberde “ülkenin en çok aranan adamı” diye nitelediği Zakaria’nın, Aralık 2021’de önce Malezya’ya giden bir balıkçı teknesine bindiği, daha sonra Asya üzerinden geçerek Türkiye’ye ulaştığı, önce İstanbul’a gittiği ardından karayolu ile Bodrum’a geldiği belirtildi.

TÜRKİYE’DEN SINIR DIŞI EDİLMESİ BEKLENİYOR

Avustralya Federal Polisi’nin, Zekeriya’nın sınır dışı edilmesi için Türk yetkililerle irtibata geçtiği ve Zakaria’nın eşi Azza Masood’unda Nisan 2021’de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza, Yeni Güney Galler’deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019’da satın alırken belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Suçunu itiraf eden Azza, 12 ay kamu hizmeti cezası almış, çiftin evine el konmuştu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA DA AVUSTURALYALI ÇETECİLER ÜLKEMİZDE YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Avustralyalı suç çetesinin bir yöneticisi daha Türkiye’de yakalanmıştı. Avustralya’nın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Comanchero’nun yöneticisi Duax Ngakuru İstanbul’da yakalandı. Uyuşturucu şebekesinin kilit isimlerinden Mark Buddle geçen yaz Kıbrıs’ta, sevgilisi ve ortağı Mel Ter Wisscha ise Bodrum’da ele geçirilmişti.