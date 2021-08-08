Avustralyalı doktor Delta varyantının uzun vadeli etkilerini anlattı

Son dönemde Delta varyantı ile birlikte corona virüsü vakalarının hızla yükselişe geçtiği Avustralya’da uzmanlar, hastalığın uzun vadeli etkilerini ve hastaların yaşadıklarını anlattı.

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Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını farklı varyant ve mutasyonlarla hızla yayılıyor… Salgının ilk dalgalarında çok sıkı önlemler alarak pandemiyi hafif atlatan Avustralya’da son dönemde vaka sayıları hızla artıyor.

Devam eden aşı sürecine rağmen Delta varyantı sebebiyle hastalık hızla yayılırken Avustralya’da bir doktor olan Sach Kepp, hastalığın uzun vadeli etkilerini gözler önüne serdi. Sydney’de görevli Kepp, Delta varyantı hastalarına baktığını ve hastaların uzun vadeli sorunlarını yakından takip ettiğini söyledi.

Kepp, “Hastalarımın çoğu 40’lı yaşların ortasında. Bunların büyük çoğu nefes almakta zorluk yaşıyor. Delta varyantının uzun vadeli etkileri kanda pıhtılaşma, kronik halsizlik ve hafıza kaybı” dedi. Aşı olma imkanı olanların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini altını çizen Dr. Kepp, Facebook’ta paylaştığı görseller ile hastalığın röntgenden görülen etkisini gözler önüne serdi. Sağlıklı bir birey ile Covid-19’a yakalanmış bir bireyin röntgen sonuçlarını karşılaştıran Kepp, “Sydney’de Covid-19 hastaları yüzünden hastaneler doldu. Aşının yan etkisi var mı yok mu tartışması devam ederken hastalığın uzun vadeli etkilerini konuşmak da gerekiyor. Birçok hastam 12 ay boyunca uzun Covid-19 semptomları gösteriyor” ifadesini kullandı.

Kepp, “Bunlardan kaçının uzun vadeli oksijen desteğine ihtiyacı olacak, kaçının hipertansiyonu çıkacak, kaçının kalp sorunu çıkacak. Bunları halen bilmiyoruz. Gelişmemiş ülkelerde aşıya erişim için insan öldürürler, lütfen aşı olun” dedi.

Öte yandan dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından Daily Mail’e konuşan Sydney’deki Royal Prince Alfred Hospital’da görevli Dr. Richard Totaro da iyileşen hastaların sağlık durumlarının daha da kötüye gittiğini söyledi.

Totaro, “Kronik halsizlik, böbrek yetmezliği, nefes almada sorun gibi birçok hastalık Covid-19’un uzun vadeli etkisi olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Totaro, aşı olunması ile birlikte bu sorunun ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

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