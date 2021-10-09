Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti

Avusturya’nın genç başbakanı Sebastian Kurz, ‘ısmarlama anketler, devlet parasıyla beslenen yandaş medyanın desteği ile seçildiği’ suçlamaları üzerine görevinden istifa etti.

Ali GÜLEN

Avusturya’nın 35 yaşındaki başbakanı Sebastian Kurz, 2016 yılında Avusturya Halk Partisi’nin başına geçmek ve başbakan olmak için, ‘ısmarlama anketler yaptırdığı, Fellner Medya Grubu’na haber desteği için mali kaynak sağladığı’ suçlamaları nedeniyle istifa etti.

Bugün saat 19.40 sıralarında açıklama yapan ve yaklaşık 1.5 yıl başbakanlık görevini yürüten Kurz, “Ülkem benden daha önemli. Şimdi istikrar ve bunu sağlayacak koşullara ihtiyacımız var. Çözüm için yolu açmak istiyorum” diyerek istifasını duyurdu.

GÖREVİ ÜSTLENEN KİŞİ BELLİ OLDU

Kurz, iktidardaki Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) lideri ve Meclis Grup Başkanı olarak kalmak istiyor. Başbakanlığı ise Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in üstlenmesi kararlaştırıldı. Bu durumdaki amacın Yeşiller ile mevcut hükümetin bu şekilde devamını sağlamak olduğu öğrenildi.

Schallenberg, Kurz’a yakınlığıyla biliniyor ve Kurz’un kabinesinde birlikte çalışıyordu. Yeşiller’in, bu istifanın ardından sunulan çözüme nasıl tepki vereceği merakla beklenirken Avusturya demokrasisinde, böyle bir geçişe pek de sıcak bakılması beklenmediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI: ZARAR VERDİN

Daha düne kadar istifasında direnen Kurz’a, başta Avusturya halkından, siyasi partilerden, cumhurbaşkanından uyarılar gelmişti. Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, “Ortada çok ciddi suçlamalar var. Demokrasi için hiç de ahlaki olmayan bir durum ortaya çıktı. Demokrasiye aykırı imajla zarar veriyorsun” diyerek istifa beklentisini dile getirmişti.

SAVCILIK BİNLERCE YAZIŞMA BULDU

Çarşamba günü, Viyana Başsavcılığı 1400 kadar polisle hem Başbakanlığı, hem ÖVP merkezini, hem de Fellner Medya Grubu’nda arama yapmıştı. Kurz’un ‘bol bol reklamını yapan, yandaş haberler yayınlayan Fellner Grubu’nun ve satın alınan anketlerin, dolaylı olarak devletin parasıyla beslendiği’ iddiaları üzerine aramalar yapılmıştı.

Savcılığın elinde binlerce e-mail, başka türlü yazışma ve konu ile ilgili delil olduğu ileri sürüldü.

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