Avusturya basınından SBK iddiası: Pazarlıkla ABD’ye konuşacak

ABD’nin kara para soruşturması nedeniyle iadesini istediği ve Avusturya’nın Wels kentinde tutuklu bulunan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’a uluslararası medya da ilgi göstermeye başladı. Avusturya’nın önde gelen gazetesi Der Standart, “Cezadan kurtulmak ve mallarını kaptırmamak için ABD ile pazarlık yapıp ikinci Reza Zarrab olabilir” diye yazdı.

Almanya, Fransa, İsviçre medyası “Türk milyoner iş adamı Avusturya’da gözaltına alındı. ABD onun peşinde” başlıkları atarken, Avusturya medyası ilginç ayrıntılara yer veriyor. Krone gazetesi, gözaltı ve sonrası yaşananları duyurdu. Der Standart gazetesi ise, “Erdoğan’la yüzen büyük balıkla ilgili karar bekleniyor“ başlığı ile analiz yayınladı.

MAFYA İLE SİYASET ARASINDA BİRİ

Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanmasının uluslararası çok boyutu olduğunu yazan gazete, “Mafya ve siyaset arasındaki gri bölgede bulunan bir Türk iş adamı. Olay sadece Türkiye’ye uzanmıyor, Trump yönetimiyle de temas noktaları var. Bilinmeyen biri değil. Türkiye’nin Akdeniz kıyısında lüks otellerin sahibi. Türk medyasına göre siyasileri, polis şeflerini ve gazetecileri defalarca ücretsiz olarak ağırladı, pahalı hediyeler verdi” ifadelerini kullandı.

VİYANA’YA GİDİNCE İZLENDİ

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarında Korkmaz’ın da rolünün olduğunu belirten gazete, Avusturya’da tutuklu iş adamının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştükten sonra Türkiye’den kaçtığını vurguladı. ABD’li müfettişlerin Sezgin Baran Korkmaz’ı, Viyana’ya gitmesinden sonra izlemeye başladığını belirten gazete şunları yazdı:

“Korkmaz’ın kaderi AKP iktidarıyla füze gibi yükseldi. Ayakkabı boyacılığı yaptı ve çok fakir bir geçmişten geliyor. İktidar partisiyle iyi ilişkileri, hayatında önemli rol oynadı. İçişleri Bakanı Soylu’nun, Korkmaz’ın özel uçağını kullandığı, ayrıca şaibeli iş adamınınn özel jetinin Türkiye ile Venezuela arasında seferler yaptığı yazılıyor.”

REZA ZARRAB ÖRNEĞİNİ VERDİ

Gazete, ABD’de yargılanan ve Türkiye’de bakanların istifasına neden olan Reza Zarrab davasını örnek göstererek, “Türk yargısını üstten bağlayıp susturan bu iş adamı ABD’li müfettişlerle iş birliği yapabilir. ABD olayının arkasında Korkmaz’ın ABD’de yürüttüğü işler yatıyor. Biyodizel için büyük sübvansiyonlar alıp ABD hazinesini dolandıran iki kardeşle temasa geçti. Bu kardeşler, Trump‘ın daha sonra güvenlik danışmanı olan Michael Flynn’i, Türkiye’ye lobi faaliyetlerini sağlaması için önerdi. Bu kardeşler ayrıca, yasa dışı milyon dolarların Türkiye’de aklanması için sözler verdi. Tabii şimdilik iddia” şeklinde devam etti.

TÜRK HÜKÜMETİ İÇİN SİNİR BOZUCU

ABD’nin iddiasının, yasa dışı yolla ABD’den alınan 133 milyon doların Korkmaz ve bu iki kardeş tarafından otellere, emlağa, Türkiye ve İsviçre’ye yatırıldığı olduğunu belirten gazete şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Korkmaz’a 220 yıldan fazla ceza istiyor ve tüm malvarlığına da el koyacak. Eğer Sezgin Baran Korkmaz, Reza Zarrab’ın yaptığı gibi, ABD’li müfettişlerle anlaşma yolunu seçerse bu Türk hükümeti için çok sinir bozucu olacak. Çünkü insanlar, bu yöntemlerle kimlerin ne iş çevirdiğini, nelerin üstünün kapatılmaya çalışıldığını merak ediyor. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi de Korkmaz’ı Türkiye’nin de talep ettiğini açıkladı.”

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