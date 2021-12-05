Avusturya’da çığ felaketi: 3 ölü, 2 yaralı var

Avusturya’da çığ felaketi yaşandı… Tweng bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde ilk belirlemelere göre 3 kayakçının öldüğü ve iki kayakçının da yaralandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

Avusturya’nın Salzburg bölgesindeki Tweng’de çığ düşmesi bölgede panik yarattı…

Yetkililer 11 kişilik bir kayak grubundan 8 kişinin yaklaşık 200 metrelik bir çığ kütlesi altında kaldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken 2 kişinin de yaralandığını fakat kendi kendilerine kar kütlesinden kurtulmayı başardığı da aktarıldı.

Yetkililer üzerinde GPS cihazı olan kayakçılardan ikisini bulduklarını birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve diğerinin de kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıklarken, GPS cihazı olmayan üçüncü kayakçının da arama-kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğu belirtildi.

Yaralı kurtarılan iki kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı da belirtilirken yaşamını yitirenlerden ikisinin 19 diğerinin ise 24 yaşında olduğu olan Avusturyalı erkekler olduğu kaydedildi.

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