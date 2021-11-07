Avusturya’da Covid-19 kısıtlamaları yeni yıla kadar devam edecek

Avusturya’nın yeni başbakanı Alexander Schallenberg, Kronen Zeitung’a açıklamalarda bulundu. Schallenberg, corona virüsüne karşı yasak ve kısıtlamaların yeni yıla kadar devam edebileceğinin sinyalini verdi.

Avusturya’da corona virüsü salgınına karşı alınan önlem ve yasaklarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kısa bir süre önce Avusturya’nın yeni başbakanı olarak göreve başlayan Alexander Schallenberg, Kronen Zeitung gazetesine konuştu. Schallenberg, uygulanan yasakların ve kısıtlamaların Noel ve yeni yıla kadar devam edebileceğini söyledi.

Dün açıklanan resmi verilere göre günlük vaka sayısında en acı rekora ulaşan Avusturya’da 9.943 insana corona virüsünün bulaştığı açıklanmıştı. Ülkede en son 13 Kasım 2020’de 9.586 insanda corona virüsü tespit edilmişti.

Cafe, restoran ve kuaförlere girmek için tam aşılanma ya da hastalığı atlatma zorunluluğunun getirildiği ülkede çalışanların ise aşı olma, negatif gösterme ya da hastalığı yenmiş olma şartları aranıyor.

Kronen Zeitung’a konuşan Schallenberg, “Ben 6 hafta içerisinde durumun kontrol alınacağının garantisini veremem. Dolayısıyla Noel’de de bu kuralların olmasını bekliyorum” dedi. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de, yeni yıla kadar bu kuralların yürürlükte olabileceğinin sinyalini verdi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre toplam 8554 insanda corona virüsü tespit edildi. 8.9 milyon nüfuslu ülkede salgının başladığı günden beri 883.887 insanda corona virüsü tespit edilirken 11.502 insan da hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

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