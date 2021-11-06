Avusturya’da genelevde aşı merkezi… Kampanya başlattılar

Viyana’da bir genelev aşı merkezi açtı. Aşı yaptıranlara giriş ve sauna bedava. Genelevin işletmecisi, “Müşterilerimin yüzde 95’i göçmen kökenli. Yoksa aşı yaptırmaya gelmezlerdi” diyor.

Ali GÜLEN

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki bir sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Funpalast isimli genelev, ilginç bir kampanya başlattı.

Genelevin bitişiğine bir aşı merkezi açan işletmeci, her Pazartesi aşı olanlardan sauna ve wellness hizmetini içeren giriş fiyatı 40 euro almıyor. Yani giriş ve bu hizmetler ücretsiz. İçeride aşk hizmeti almak isteyenler ise ücretini ödüyor. Hizmetten ilk yararlananlar Türkler olurken, en çok yabancılar kampanyaya büyük ilgi gösteriyor.

ERHAN: YOKSA AŞI OLMAYACAKTIM



Girdiği merkezde aşı olanlar, yan kapıdan da geneleve giriyor. Hizmetten ilk yararlananlardan biri de 30 yaşındaki Türk genci Erhan oldu. Erhan, Avusturya basınına verdiği demeçte, “Burada aşı kampanyası olması harika bir şey. Yoksa aşı yaptırmayı düşünmüyordum” dedi.

Aşı olmak isteyenlere ise, güzelliği ile bir dönemler gazetelerin birinci sayfalarını süsleyen Evelyn Rille yardımcı oluyor. Rille, “Şimdi Kızılhaç’ta gönüllü sağlık görevlisiyim. Aşı ekibine yardım ediyorum. Bence genelevde aşı yapma fikri harika. Çünkü başka türlü aşı yaptırmaya gelmeyecek olanlara ulaşabiliyoruz” dedi.

HEDİYE OLARAK DA VERİLECEK

Aşı merkezinin genelevi kullanmak istemeyenler için ayrı bir girişi de bulunuyor. Genelev patronu Peter Laskaris müşterilerinin yüzde 95’inin göçmen kökenliler olduğunu belirtti. Özellikle Pfizer’ın aşısını kullandıklarını, çünkü yıllardır onların ereksiyon hapını denediklerini belirten Laskaris, aşı yaptırıp kuponu alanların yarısının bunu kullandığını ve kullanmayıp yanında götürenlerin ise bunu devretmelerini sağlayacaklarını da söyledi.

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