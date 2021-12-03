Avusturya’da istifa fırtınası: Başbakan ve Maliye Bakanı da gitti

Avusturya’nın eski başbakanı Kurz’un siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından Başbakan Schallenberg ile Maliye Bakanı Blümel de istifasını açıkladı.

Ali GÜLEN

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri ve eski başbakan Sebastian Kurz’un siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından iki yeni istifa haberi geldi. Türkiye ve Müslüman karşıtlığıyla bilinen Kurz’un ardından gelen istifalar ülke gündeminde büyük etki yarattı.

Kurz’un yerine Ekim ayının ortasında başbakanlığı getirilen Alexander Schallenberg, istifa edeceğini duyurdu. Onu, Kurz döneminde Maliye Bakanı olan Gernot Blümel’in istifası izledi.

Parti liderliğine İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in geleceğinin netleşmesinden sonra istifasını duyuran Schallenberg, kişisel olarak parti liderliği ile başbakanlığın aynı kişide olmasından yana olduğunu söyledi. Bu durumda Nehammer’in, başbakanlık görevine gelmesi bekleniyor.

YANDAŞLARA PARA AKITTI

Dün akşam geç saatlerde Maliye Bakanı Gernot Blümel de (40) istifa ettiğini duyurdu. Facebook hesabından bir açıklama yapan Blümel, “Sadece görevi değil, siyaseti de bırakıyorum” dedi.

Kurz’un başbakan olmadan önce, yandaş medya Fellner grubuna, Maliye Bakanlığı aracılığıyla maddi destek sağladığı, karşılığında yandaş haberler yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Bu soruşturmalar derinleştirilirken, iddiaların uzandığı Kurz ile Maliye Bakanı Blümel’in istifaları, önümüzdeki aylarda farklı hukuksal sonuçların doğabileceğinin sinyalini de verdi.

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