Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri açıldı

VİYANA (AA) – Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 haftadır kapalı tutulan alışveriş merkezleri Noel öncesinde yeniden açıldı.

Başkent Viyana’nın önemli alışveriş caddelerinden Mariahilfer’deki perakende satış noktaları ve alışveriş merkezlerine yoğun ilgi gösteren halk, işletmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Günlük vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle iktidarın aldığı sıkı önlemlerin bazılarını kaldırma kararının ardından, iş yerlerinin yanı sıra kuaför gibi kişisel bakım merkezleri hizmet vermeye başladı.

– Okullarda yüz yüze eğitime geçildi

Ülkede ayrıca, yaklaşık 3 haftadır uzaktan eğitimin sürdüğü ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Geçen hafta cuma günü Avusturya geneli için yaygın test uygulamasını başlatan hükümet, Noel tatiline daha az kısıtlamalarla girmeyi hedefliyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 2 bin 263 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 305 bin 693’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 artarak 3 bin 897’e çıktı.