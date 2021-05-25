Avusturya'da süren İran nükleer anlaşması görüşmelerinde sona yaklaşılıyor

VİYANA (AA) – Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir aydan fazla bir süredir devam eden Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin dönüşünün de ele alındığı görüşmelerde nihai karar için çabaların artırıldığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından AB Dış İlişkiler Servisi basın biriminden Alain Georges Matton, AB delegasyonu tarafından hazırlanan basın açıklamasını gazetecilere okudu.

Açıklamada, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki teknik anlaşmanın bir ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi için oluşturulan uzman gruplarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, arabulucu konumundaki AB’nin nihai bir anlaşmanın şekillenebilmesi için hem KOEP'ye taraf ülkeler hem de ABD ile görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

– Nihai karar için çabalar iki katına çıkartıldı

Açıklamada, "Viyana görüşmelerinin nihai hedefi olan KOEP'nin tam ve etkin bir şekilde uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya olası dönüşünün sağlanması için çabaların iki katına çıkartıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam olarak uygulanması için yapılan görüşmelerin 5'inci ve büyük ihtimalle son oturumunun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ulyanov, "Katılımcılar, kalan sorunları çözmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve müzakereleri mümkün olan en kısa sürede başarıyla tamamlamaya hazır olduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.