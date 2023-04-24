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24 Nisan 2023
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Ayağa kalkmadığı için personeline soruşturma açmıştı: O isim görevinden alındı

Alaturka Online
Alaturka Online

2018 yılında AKP’den Tunceli Milletvekili olan ve Tunceli Özel İdaresi Genel Sekterliği görevini sürdüren Nazif Yıldırım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

Yıldırım’ın yerine Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürü Kubilay Odak’ın vekaleten görevlendirildiği öğrenildi.

UZMAN KADROSUNDA GÖREVLENDİRİLDİ

Uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekterliği görevini yürüten Nazif Yıldırım’ın İçişleri Bakanlığınca görevden alındığı ve uzman kadrosunda görevlendirildiği öğrenildi.

PERSONEL ‘AYAĞA KALKMADIĞI’ İÇİN CEZALANDIRMIŞTI…

Tunceli İl Özel İdaresi’nde çalışan ve iş sırasında Genel Sekreter Nazif Yıldırım’ın geldiğini görmeyen Harita Kadastro teknikeri Özgür Kılıç’a “Niye ayağa kalkmadın?’ denilerek soruşturma açılmış ve “kınama” cezası verilmişti.

Tunceli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Harita Kadastro Teknikeri Özgür Kılıç’a gönderilen ‘kınama’ konulu gönderilen belgede ayağa kalkmamak ‘görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak’ olarak nitelendirilmişti.

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