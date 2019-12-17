“Ayakkabı kutularındaki para’yı fıkıh’la nasıl açıklayacaksınız?” – 18 Dakika (17 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, Emine Erdoğan'ın "Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" için yaptığı 1.5 milyon liralık masraf, neden büyük tepki çekti? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulunda yaşındaki kız çocuklarına türban takılması nasıl bir tehdidin mesajını veriyor? Kamu denetçilerinin fıkıh doğrultusunda karar vermesi, nasıl bir tabloya işaret ediyor? Eğitimde din baskısı, çocuklarda nasıl olumsuz etkilere yol açıyor? AKP'nin Katar sempatisi Türkiye'ye neler kaybettiriyor? Tek adam rejimi, ülkeyi nasıl bir uçuruma sürüklüyor? Türkiye ikili hukuk sistemine mi geçti? Fıkıha göre nasıl tarafsız karar verilecek? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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