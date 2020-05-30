Ayakkabı ustası öğretmek istiyor

Mütevazı dükkanında kişiye özel ayakkabı üreten Cebeci, “Bu küçücük dükkandan 54 yılda iki ev, bir araba aldım. Ama bugün gelinen noktada araba tekeri bile alamıyoruz ” dedi.

Cebeci şöyle devam etti: “80 yaşındayım. Bütün ustalığımı Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmaya hazırım, ama bu konuda kapımızı çalan yok. Müşterilerim arasında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’den Bülent Ecevit’e, Zeki Müren’den Adnan Şenses’e kadar birçok ünlü isim vardı.”