Ayancık’ı tomruk inadı bu hale getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından çarpıcı bir bilgiyi gündeme taşıdı. SÖZCÜ’ye konuşan Öztunç, “Ayancık’taki felaketin nedeni AKP’li Orman Bakanı Pakdemirli’nin tomruk deposunu vadi içerisinde yaptırmasıdır” dedi.

SIBEL GÜLERSÖYLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sinop Ayancık’ta yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Öztunç, “Ayancık’taki felaketin nedeni AKP’li Orman Bakanı Pakdemirli’nin tomruk deposunu vadi içerisinde yaptırmasıdır. Tomruklar yağmur ile köprülerde doğal baraj olmuş ve ardından köprülerin yıkılmasıyla sele neden olmuştur. Pakdemirli bu ülkenin gördüğü en beceriksiz Orman Bakanıdır” diye yazdı. Peki, tomruk deposu kime ait? Tomruklar sele nasıl neden oldu? İşte tüm detaylar…

KERESTECİLİĞİN BAŞKENTİYDİ

Osmanlı’dan beri keresteciliğin başkenti, halk arasında Zindan Ormanları olarak bilinen Ayancık Ormanı’nın da yer aldığı bölgede sel felaketi yaşandı. 2012 yılına kadar şehrin merkezinde işlem gören tomruk depoları, başta İnegöl olmak üzere mobilyacılığın yoğun olduğu yerlere kereste imal ediyor ve halkın büyük çoğunluğu da geçimini bu şekilde sağlıyor.

TOMRUKLAR SEL SULARININ ARDINDAN KÖPRÜLERE ULAŞTI VE DOĞAL BARAJ GÖREVİ GÖRDÜ

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan tomruk depoları ise 2012 yılında alınan bir kararla, kentin 10-15 kilometre uzağındaki çay yatağına taşındı. Sel sularının da gelmesiyle birlikte, şehir merkezindeki köprülere ulaşan tomruklar doğal baraj görevi gördü ve kent merkezi sular altında kaldı. Konu ile ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Öztunç, “Ayancık’taki felaketin nedeni AKP’li Orman Bakanı Pakdemirli’nin tomruk deposunu vadi içerisinde yaptırmasıdır. Tomruklar yağmur ile köprülerde doğal baraj olmuş ve ardından köprülerin yıkılmasıyla sele neden olmuştur. Suyun miktarı artınca tomruklar hem köprüyü yıkıyor hem de vadiden müthiş bir sel alıyor ve şehrin tamamını etkiliyor. Görüyorsunuz her yer tomruk. Bu tomruklar yanlış planlamayla bu halde. Orman Genel Müdürlüğü ve Pakdemirli bir kez daha yanlış bir iş yapmış ve orman deposunu vadinin içerisine koymuş, yukarıdan da çok sayıda ağaç kesimi yapıldığı için, geçtiğimiz yıllara oranla iki katına çıkarılmış bu sel neden olmuş” ifadelerini kullandı.

“DERS ÇIKARTMADIK ŞİMDİ AYANCIK’IN YARISI YOK”

CHP Ayancık İlçe Başkanı Naci Demiray’da, tomruk deposunun taşınma sürecinde bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile karşı çıktıklarını belirterek, “Burada biri eski biri yeni olmak üzere 2 tomruk deposu var. Yaklaşık 5-6 yıl önce taşındı. İkisi de dere yatağında. Biri Babaçay deposu diğeri de eski olan depo. Burada 200 bin metreküp tomruktan bahsediyoruz. Sel felaketi yaşandı sonrasında da dönem dönem yaşansa da ilk kez bu kadar ağır bir hasar aldık. Ders çıkartamadık şu an Ayancık’ın yarısı yok. Taşınacağı süreçte bize istinat duvarı yapılacağı söylenmişti ancak yapılmadı” dedi.

“İMARA AÇMAK İÇİN ISRARLA TAŞKIN BÖLGESİ OLAN BABAÇAY’A TAŞIDILAR”

CHP Ayancık İl Genel Meclisi Üyesi Ozan Sarısoy da konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Tomruk deposu Ayancık Cevizli Mahallesi’nde idi ancak o dönemli yöneticiler Babaçay Köyü’ne taşımak istediler. Süreçte herkes karşı çıktı, taşınmaması için mücadele ettiler ancak o alanı imara açmak adına tomruk depolarını çay seviyesinde yer alan taşkın bölgesi olan Babaçay’a taşıdılar. Sel de önce oradaki evleri, köprüleri yıkarak merkeze ulaştı. Şu an mahalleler arası ulaşım yok, köylere ulaşım kesildi. Sadece helikopter ile yardım edilebiliyor. Tomrukların arasından cesetler çıkartılıyor Ayancık çok zor durumda, acilen afet bölgesi ilan edilmeli.”

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

1988 yılında da Türkeli ilçesinde bulunan tomruk deposunda 10 bin metreküp tomruk, sel suları ile Ayancık Çayı’ndan denize döküldüğü öğrenildi. Sosyal medya üzerinden de çok sayıda vatandaş, tomruk depolarının çayın kenarında ne işi olduğu sorusunu sordu. Kullanıcılar, bölgenin acilen afet bölgesi olmasını istedi.

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