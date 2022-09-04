Ayaslı’dan Korkmaz’a ‘kapsamlı gasp’ davası

BoraJet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı, ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen kara paranın havayolu şirketini ele geçirmek için de kullanıldığını öne sürdü.

RICO Yasası’na dayandırılan dava 1 Eylül’de Kaliforniya’da açıldı

■ Uğur DÜNDAR

Hakkında ‘kara para aklama’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarından soruşturma açılan ve 15 Temmuz’da Avusturya’dan ABD‘ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir dava da ABD’de yaşayan iş insanı BoraJet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı tarafından açıldı. Ayaslı, firmasının Korkmaz’a satışı ile ilgili “kapsamlı gasp” iddiasıyla açtığı davanın dilekçesini 1 Eylül’de Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne sundu.

Ayaslı davayı ABD’de 1970 yılında çıkarılan, organize suçlar, dolandırıcılık, şantaj ve yolsuzluk suçlarını cezalandıran RICO Yasası’na dayandırdı. Yasa, 20 yıl hapis, ağır para cezaları, elde edilen menfaatlerin geri alınması ve müsadere yaptırımlarını kapsıyor.

Ayaslı dava dilekçesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan), Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Fatih Akol, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova’dan şikayetçi oldu. Dilekçede ayrıca Washakie Renewable Energy LLC, SBK Holdings A. Ş., SBK Holdings USA, Bugaraj Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş.’nin aralarında olduğu bazı şirketler yine davalı olarak yer aldı.

Ayaslı’nın açtığı RICO Davası dosyasında ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen kara paranın BoraJet’i ele geçirmek ve Ayaslı’nın kıymetli gayrimenkullerine el koymak için de kullanıldığı, hileli işlemler, tehdit ve şantaj yollarına başvurulduğu öne sürüldü. Dava dilekçesine göre; Korkmaz amacına ulaşmak için bazı gazetecilere manipülatif haberler yaptırdı, birden fazla kez aralarında Ayaslı’nın ailesi, çalışanları ve avukatlarının da olduğu kişileri tehdit etti. Dilekçedeki iddialar arasında, Ayaslı’nın FETÖ’ye yakın olduğu iddiası ile uydurma haber ve köşe yazıları yazdırıldığı, sonrasında takipsizlikle sonuçlanan şikayetlerde bulunduğu yer aldı. Dilekçede şöyle denildi: “Bu haberler nedeniyle kredibilitesi düşen BoraJet’e kurtarıcı olarak gelip bedelsiz olarak ele geçirmiştir. Daha sonra dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş, dava da beraatle sonuçlanmıştır. Ayaslı’nın şahsi malvarlığına da el koymaya çalışmıştır. Araç olarak Mega Varlık ve Armada Varlık Yönetim şirketlerini kullanmıştır.”

ABD’Yİ DOLANDIRDILAR

Termendzhyan, Kingston ve suç ortakları hakkında “ABD Hazinesi’ni, biodizel üretimi için sağlanan vergi iadesini almak amacıyla sahte belge ve işlemlerle dolandırarak en az 500 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri” iddiasıyla dava açılmıştı. Kingston kardeşler savcılıkla anlaşarak itiraflarda bulunmuş ve suç organizasyonunun çalışmasını deşifre etmişti. Termendzhyan anlaşmayı reddetti ancak yargılama sonucunda hepsi suçlu bulunmuştu. Bu yargılamalar sırasında Sezgin Baran Korkmaz’ın da suç örgütündeki önemli rolü ortaya çıkmıştı. Elde edilen suç gelirinin en az 134 milyon dolarının Korkmaz üzerinden Türkiye’de aklandığı tespit edilmişti. Bu yargılamalar sırasında firari durumda bulunan Korkmaz, Avusturya’da yakalanarak ABD’ye iade edilmişti.