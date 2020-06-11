Ayasofya maskeleri bir anda düşürdü

Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Öncelikle söz, bir daha spor ya da futbol sohbeti yapmayacağım. Gerçi son sohbetin klasik futbol muhabbeti değildi ama belli ki izleyicilerim bundan pek hoşlanmıyor.

Bugün sizlere Ayasofya’yı ibadete açma planının aslında AKP’nin maskesini nasıl düşürdüğünü anlatmak istiyorum.

Ayasofya açılsın diye ortalığı karıştıranlar İyi Parti’den “açalım o zaman” teklifi gelince apar topar reddettiler.

Çünkü temmuzu bekleniyor. Hukuka uygun görünmek için Danıştay’daki davayı bekliyorlarmış. Oysa bu dava Aysofya’nın ibadete açılmasını sağlayan bir unsur değil. 1934’de yayınlanan genelgenin sahte olduğunu iddia edenlerin açtığı bir dava bu.

Deyin ki o genelge yürürlükten kalktı, bir şey değişmeyecek yine bir genelge ve hatta muhtemelen bir kanun gerekecek. Ama sarayın baskın seçim hazırlığı için önemli bir propaganda aracı olacağı kesin.

Bu arada AKP milletvekillerinin kimlik ve kişiliklerinin de nasıl ortadan kalktığını göstermesi açısından İyi partinin Ayasofya girişimi çok yararlı oldu bana göre.