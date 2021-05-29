Ayasofya töreninde Atatürk’e lanet okunmasına tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun icazet aldığı Ayasofya’daki törende imam, “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ayasofya’daki ilk hutbesinde benzer sözleri büyük tepki çekmişti.

“ATATÜRK OLMASAYDI HİÇBİRİ O MEKANDA BULUNAMAYACAKTI”

İmamın dün kullandığı ifadelere sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü, siyasetçiler ve vatandaşlar tarafından binlerce paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: “Kurtuluş savaşının başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya kiliseye çevrilip ülkeye işgal edenlere hizmet edecekti. Kürsüde Atatürk’e hakaret eden imam efendi ve onu dinleyenlerin hiçbiri o mekanda bulunamayacaklardı!”

“CAHİL ADAM”

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi: “Kurtardığı vatanda, kurduğu diyanetten maaş alıp Atatürk’e lanet okuyan cahil adam! Bilmez misin verdiği Milli Mücadele ile ezanlar yankılanır bu diyarlarda!”

“ALLAH’IM BİZİ, DİNİMİZİ SİYASETLERİNE ALET EDENLERDEN KORU”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Allah’ım, bizi bu yolunu şaşırmış, dinimizi ve imanımızı siyasetlerine alet edenlerden koru. Bizi dosdoğru bildiklerinin, namus ve iman ile yoğurup kurtarıcı kıldığın Muhammet Mustafa ve Mustafa Kemal’in yolundan ayırma. Senin yüce adın ile aldatanları helak et Allah’ım.”

“HEPİNİZ ORADAYDINIZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Ayasofya’da Mustafa Kemal Atatürk hedef alınıp, ‘zalim ve kafir’ denildiğinde hepiniz oradaydınız! Uğur Mumcu’nun da söylediği gibi; ‘Halk affetmiyor, din sömürüsünü affetmiyor halk!’”

“ATATÜRK’E LANET OKUYACAK KADAR KÜÇÜLMEK…”

SÖZCÜ yazarı, tarihçi Sinan Meydan: “Önce bir Kurtuluş Savaşı ile bu toprakları yeniden vatan yapan, sonra yurttaşı olduğumuz bu Cumhuriyeti kuran Atatürk’e lanet okuyacak kadar alçalmak, küçülmek… Allah kimseyi bu derece küçültüp alçaltmasın!”

“AYASOFYA’YA YAKIŞMIYORSUNUZ”

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: “Hatip Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o anları böyle dinledi. İslam dini son dönem Ayasofya imamlarından çektiği kadar kimseden çekmedi! Yakışmıyorsunuz ne mihraba, ne minbere ne de Ayasofya’ya.”

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