Ayasofya'nın 800 yıllık gizemi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

İSTANBUL (AA) – TRT Belgesel'in ses getiren yapımı "Gizemli Tarih" yeni bölümünde Ayasofya'daki 800 yıllık mezarın gizemine odaklanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar müze olarak kalan ve 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde çekilen belgesel ile tarihte bir ilke tanıklık edilecek.

Programda, kötü şöhretiyle bilinen 4. Haçlı Seferi'nin komutanı Venedik Dükü Enrico Dandolu'nun Ayasofya'daki 800 yıllık mezarı hakkındaki sır perdesi aralanacak.

Belgeselin Ayasofya bölümü, ibadete açılan kadim mabedin tarihte saklı çok sayıda sırrını ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

– Dandolo'nun mezarı

Bizans kaynaklarında, Haçlı istilasından sonra şehir geri alındığında intikam için Dandolo'nun cesedinin denize atıldığı geçerken, bir başka rivayete göre cesedin Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle yeniçerilerce çıkarıldığı ve tacının alındığı biliniyor.

Belgeselin yeni bölüm çekimleri için Ayasofya'da bulunan TRT Belgesel ekibi bir ilki gerçekleştirerek Dandolo'nun mezarında jeoradar taraması yaptı.

Jeoradar sistemi, Dandolo'nun Ayasofya'nın duvarı içerisine yüzü Kudüs'e doğru gömülü cesedini görüntülemeyi başardı ve tartışmaların yönünü değiştirecek bulgular elde etti.

Sunuculuğunu Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın üstlendiği belgeselin ekibi, manyetik rezonans sistemiyle mezarın içinin 3 boyutlu haritasını da oluşturdu.

Birçok spekülasyonun merkezinde yer alan ve Dan Brown'un "Inferno" kitabına da konu edilen mezarın gizemi, yarın 22.00'de TRT Belgesel'de açığa çıkacak.