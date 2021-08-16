Ayasofya’nın eski imamı Boynukalın’dan dikkat çeken Taliban mesajı

Geçtiğimiz aylarda tepki çeken paylaşımları nedeniyle Ayasofya baş imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın, Kabil’i işgal eden Taliban’ı ve şeriatı savunan bir paylaşım yaptı. Boynukalın, “Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz aylarda Ayasofya baş imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın, son mesajında Taliban’ı ve şeriatı savundu.

“ŞERİATIN FAYDASI BİZ İNSANLAR İÇİNDİR”

Boynukalın’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

“Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah’ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir. Şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurduk.

Şeriat Yüce Allah’a ibadet, güzel ahlak, adalet, hak ve hukuka riayettir; dini, canı, aklı, nesli, malı, ırzı korumaktır. “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye lâyık olan O’dur”(FâtırSuresi15)

“TALİBAN İŞGALE KARŞI DURAN BİR MİLLİ MÜCADELE HAREKETİDİR”

Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın…”

TEHDİT MESAJI YAYIMLAYIP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Daha önceden yaptığı paylaşımlarında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Boynukalın, “Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım” şeklinde paylaşımda bulunmuş, karşılaştığı yoğun tepkiler sonucunda özür mesajı yayımlamıştı.

23 NİSAN’DA ‘İSLAMİ SİSTEM’ İSTEDİ

23 Nisan paylaşımında bulunan Boynukalın, “23 Nisan 1920’de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle” demişti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKILMASINI KUTLADI

Mehmet Boynukalın, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını da kutlamış, “Hamdolsun. Allah razı olsun” mesajı paylaşmıştı.

LAİKLİĞİN ANAYASADAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Mehmet Boynukalın, Cumhur İttifakı’nın gündeme getirdiği “yeni anayasa”da laiklik ilkesinin çıkarılması çağrısı yapmıştı. Boynukalın, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullanmıştı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE AYASOFYA’YA BAŞ İMAM OLARAK ATANDI

Danıştay’ın, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair kararının ardından 2020’nin Temmuz ayında Mehmet Boynukalın, Ayasofya Camisi’ne ilk baş imam olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanmıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini devam ettiren ve profesör ve doktor unvanları bulunan Mehmet Boynukalın’ı atayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisi için övgü dolu sözler sarf etmişti.

Erbaş, Mehmet Boynukalın için şu ifadeleri kullanmıştı:

“İlk Ayasofya Camisi’ne nasip olmuş olacak bir atama yapacağız ki esasında kadim tarihimize de uygun bir atama olacak. Vaktiyle Ayasofya Camisi’nin imamlığını o günün üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi’nin büyük hocaları yapıyorlardı. Biz, bu tarihi geçmişimize de uyarak bugün Ayasofya Camimize bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından kurra hafız, ilmiyle hakikaten talebelerini ve ilminden istifade eden pek çok insanımızı doyurucu bilgiler veren profesör doktor Mehmet Boynukalın hocamız…”

Mehmet Boynukalın geçtiğimiz aylarda tepki çeken paylaşımları sonrasında Ayasofya’daki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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