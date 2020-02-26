Ayça Çağla Altunkaya’nın Acun Ilıcalı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Bir süredir Acun Ilıcalı ile adı anılan Çağla Altunkaya, sosyal medya filtrelerinden birini denedi ve karşısına çıkan sonuç, genç kadının heyecanlanmasına neden oldu.
Acun Ilıcalı ile sevgili oldukları iddia edilen Çağla Altunkaya, sosyal medyada trend olan bir uygulama olan “TC simülasyonunda kimsin?” efektini denedi. Altunkaya’ya Ilıcalı’nın adı çıkınca verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı’nın adı çıkınca ne tepki vereceğini şaşıran Altunkaya, kahkaha atarak heyecanını gözler önüne serdi.
Son güncelleme: 11:44 – 26.02.2020